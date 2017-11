Probleme beim Messenger: Whatsapp ist down

Der Nachrichtendienst Whatsapp ist down: Viele Nutzer in Deutschland berichten, dass sie momentan keine Nachrichten senden oder empfangen können. Ein Blick auf die Störungskarte bei AlleStörungen.de zeigt, dass das Problem offenbar verstärkt in Mitteleuropa sowie in Südostasien auftritt.

Nachrichten können nicht gesendet und empfangen werden

Auch wir können aktuell keine Nachrichten mit Whatsapp verschicken oder empfangen, wie ein Test zeigt. Auch Bekannte und Leser von Golem.de haben das gleiche Problem.

Nach dem Absenden einer Nachricht wird aktuell lediglich das kleine Uhrensymbol angezeigt, nicht jedoch das Häkchen, das eine erfolgreiche Übermittlung anzeigt. Entsprechend kommen die Nachrichten nicht beim Empfänger an. Denkbar ist, dass die Meldungen nach Beseitigung der Störung durchgestellt werden.

Zwischenzeitlich sind bei uns teilweise einige Nachrichten durchgestellt worden. Zuverlässig läuft Whatsapp momentan aber noch nicht wieder.

Ursache ist noch unbekannt

Zum Hintergrund der Störung gibt es noch keine Angaben. Wir haben bei Whatsapp nachgefragt, allerdings noch keine Antwort erhalten.