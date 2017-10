PC-Version: Destiny 2 läuft nicht mit älteren AMD-Prozessoren

Kaum Warteschlangen, viele Grafikoptionen und offensichtlich sauber optimierter Code: Eigentlich können Spieler mit der PC-Version von Destiny 2 viel Spaß haben. Bei Rechnern mit älteren AMD-Prozessoren gibt es aber Probleme, die in der Beta noch nicht aufgetreten sind.

Seit dem 24. Oktober 2017 können erstmals auch PC-Spieler in der Welt von Destiny 2 kämpfen, um die Menschheit gegen die Kabale und andere außerirdische Angreifer zu verteidigen. Ein Problem gibt es dabei für Besitzer von älteren AMD-Prozessoren vom Typ Phenom 2, die der Hersteller bis 2011 im Angebot hatte. Diese Chips unterstützen nicht die Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSSE3), die aber - so Bungie ganz offiziell auf seiner Webseite - für Destiny 2 nötig sind.

Ob das Problem mit den inzwischen vermutlich nicht mehr allzu weit verbreiteten Prozessoren noch korrigiert wird, ist unklar. In US-Foren gibt es Berichte, denen zufolge Publisher Activision den betroffenen Kunden bereits eine Rückgabe des Spiels angeboten hat. Etwas merkwürdig an der Sache ist, dass der Fehler noch Ende August 2017 in der PC-Beta nicht auftreten ist.

























Davon abgesehen macht die PC-Version einen gelungenen Eindruck - selbst Warteschlangen direkt nach dem Start waren kein echtes Problem. Die Steuerung mit Maus und Tastatur entspricht dem gewohnten WASD-Standard, lässt sich aber weitgehend den eigenen Vorstellungen anpassen. Auch das Grafikmenü bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten inklusive nicht ganz gängiger Optionen wie der Laubschattendistanz und dem Windimpuls. Lediglich bei der Kantenglättung stehen neben Aus nur SMAA und FXAA zur Verfügung, was nicht mehr ganz dem Standard entspricht.

Auf dem PC gibt es bei der Bildrate keine Begrenzung - auf den Konsolen können Spieler maximal mit 30 FPS spielen. Das Programm unterstützt unter anderem 4K-Auflösungen, also bis zu 3.840 x 2.160 Pixel, HDR und bis zu drei Monitore gleichzeitig. Die Systemanforderungen sind relativ moderat.

PC-Nutzer sollten dafür sorgen, dass sie die aktuellen Treiber auf ihrem Rechner installiert haben. Das gilt besonders für die Besitzer von AMD-Grafikkarten: Der Hersteller hat am Starttag die neueste Version seiner Radeon Software veröffentlicht, die für deutlich mehr Stabilität und Geschwindigkeit bei Destiny 2 sorgt - und nebenbei auch gleich noch in Assassin's Creed Origins und Wolfenstein 2, die beide am 27. Oktober 2017 erscheinen.

Die PC-Version von Destiny 2 ist im Handel für 50 Euro erhältlich, als Download direkt bei Activision kostet die Standardausgabe 60 Euro. Das Spiel wird nicht über Steam vertrieben und kann dort auch nicht aktiviert werden. Stattdessen geschieht das auf Battle.net von Blizzard. Destiny 2 ist der erste nicht von Blizzard produzierte Titel, der das System nutzt. Die Registrierung läuft genauso ab wie bei Blizzard-eigenen Titeln, auch Extras wie Scan- und Repair-Tool des Studios können bei eventuellen Problemen verwendet werden.