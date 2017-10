Paravan : Cloui ist ein flexibles, autonomes Elektroauto

Cloui: Paravan baut Prototypen für autonomes Fahren (Bild: Paravan)

Elektromobilität und autonomes Fahren sind wichtige Trends in der Automobilindustrie. Das schwäbische Unternehmen Paravan hat mit Cloui eine Fahrzeugplattform entwickelt, die beides kann. Cloui soll in Kürze in Kleinserie gebaut werden - unter aktiver Beteiligung des Käufers.

Ein Bericht von Werner Pluta