ÖPNV in Berlin: Wie die BVG virtuelle Busfahrten erfindet

Eine Busfahrt ist in Berlin manchmal alles andere als lustig. Verspätungen sind an der Tagesordnung in der mitunter überfüllten Stadt, insbesondere wenn die Wetterwarnungen fast im Stundentakt per E-Mail oder App-Notification mit dem Regen niederprasseln. So ist es dann auch am späten Nachmittag des 29. Juni 2017. Die Hauptstadt ist nass und manche Busse fahren unter Wasser. Gerade in solchen Situationen ist das Internet per Mobilfunk oft hilfreich: Per App ermitteln wir, wann der nächste Bus kommt, und sprinten erst kurz vorher zur Haltestelle. Soweit die Theorie.

Allerdings kommt der Bus eben nicht. Genauso wenig der nächste, der laut App nur wenige Minuten entfernt sein sollte. Was ist passiert? Die Antwort ist einfach: Es gibt diese Fahrten gar nicht. Die BVG erfindet Busfahrten in der digitalen Welt - und verweist in der App darauf, dass es keine Gewährleistung für die Echtzeitangaben gibt. Neugierde, Frust und ein wenig Bockigkeit führen dazu, dass wir nicht zum U-Bahnhof gehen, sondern an der Bushaltestelle stehenbleiben, warten und dabei die Lage ausführlich analysieren. Wir haben dabei die seltene Gelegenheit, solche erfundenen Fahrten in großer Menge zu erkennen und die Busse virtuell an uns vorbeifahren zu sehen, und zwar an der Elektrobuslinie 204. Dort sind E-Busse (akkubasiert) und D-Busse (dieselbasiert) im Einsatz.

V-Busse ergänzen die E-Busse der Linie 204

Die virtuellen Busfahrten als solche zu erkennen, ist nicht ganz einfach. Wird für einen Bus eine korrekte Abfahrtszeit über die gesamte Linie angegeben, können wir ihn virtuell im Zeitstrahl an uns vorbeifahren sehen - während auf der Straße kein Bus erscheint. In so einem Fall haben wir einen V-Bus erwischt, einen virtuellen Bus. Auch für V-Busse zeigt die App mitunter Verspätungen an, und dadurch wirken gerade solche Busse unheimlich real. Der hoffnungsvolle Fahrgast wartet weiter, da er weiß: Werden Busse mit einer Verspätung angezeigt, kommen sie meist auch zuverlässig verspätet und fallen nicht komplett aus. Wird dagegen überhaupt keine Verspätung für einen Bus angezeigt, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch, auch wenn etwa die Webseite der BVG zeigt, dass der Bus einen Transponder hat.

Wir beobachten auf der Linie 204 zahlreiche V-Busse mit erheblicher Verspätung parallel zu pünktlichen V-Bussen. Mitunter können wir sie im Rudel mit wenigen Minuten Abstand in unserer App an uns vorbeifahren sehen. Fahrplanmäßig fahren die E- und D-Busse nur alle 20 Minuten, Taktlücken von 40 Minuten sind auf der Linie seit Jahren nicht ungewöhnlich. Die Buslinie gehört damit aber nicht zu den besonders unzuverlässigen, wie Kenner der Linien M46 oder M29 wissen. Da ist es schlimmer.

Unsere V-Busse werden interessanterweise nicht auf der Livekarte des Verkehrsverbunds Brandenburg (VBB) angezeigt. Allenfalls in der Nähe von Endstellen werden sie in der Livekarte manchmal gelistet und bewegen sich dann nicht oder fahren rückwärts. So können wir einen V-Bus in der VBB-Livekarte am Zoologischen Garten beobachten, der sich nie in unsere Richtung in Bewegung setzt und auch gar nicht existiert.

Die Busse könnten aussortiert werden

Während unserer 45 Warteminuten fährt kein einziger realer Bus an uns vorbei, weder auf unserer Straßenseite noch in der Gegenrichtung. Dass die Ausfälle der App nicht bekannt sind, verwundert. Denn laut VBB-Livekarte sind die nötigen Daten vorhanden, und auch aus den regulären Echtzeitangaben lässt sich ein problematischer Umlauf schnell als solcher identifizieren und über eine gute Programmierung aus der Anzeige nehmen. Was nicht da ist, sich nicht per Transponder meldet, kann auch keine Folgefahrten aufnehmen.

Auf der VBB-Livekarte können wir gut eine halbe Stunde später zu Hause - für ein weiteres Warten wird es zu nass - in der Nähe der Haltestelle einen Bus mit Transponder Richtung Zoo ausmachen. Er ist vermutlich echt, da die Bewegungen stimmig waren.