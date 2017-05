O2 Free 15: Tarif mit 15 GByte Datenvolumen für 30 Euro

Mit einem besonderen Angebot beginnt Telefónica Deutschland das 15-jährige Jubiläum der Marke O2. In den folgenden 15 Wochen will der Mobilfunknetzbetreiber immer mal wieder Sonderaktionen starten. Den Anfang macht der Spezialtarif O2 Free 15. Die Zahl 15 steht dabei für das ungedrosselte Datenvolumen, das Kunden pro Monat zur Verfügung haben. Das Angebot richtet sich vor allem an Neukunden.

O2 Free auch in der Drosselung nutzbar

Für eine monatliche Gebühr von 29,99 Euro erhält der Kunde eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie ein ungedrosseltes Datenvolumen von 15 GByte im Monat. Dabei wird eine maximale LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s geboten. Normalerweise erhalten Kunden für 25 Euro nur ein ungedrosseltes Datenvolumen von 1 GByte, 2 GByte kosten 35 Euro im Monat. Falls der Kunde das Datenvolumen aufbraucht, wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Wie bei den übrigen O2-Free-Tarifen auch erhalten Kunden aber weiterhin eine Downloadgeschwindigkeit von 1 MBit/s.

Die O2-Free-Tarife erlauben auch in der Drosselung noch eine vernünftige mobile Internetnutzung auf dem Smartphone. Sogar das Streamen von Videos ist mit Qualitätseinbußen damit noch möglich. In der Praxis kann das mobile Internet auch in der Drosselung ohne deutlich merkbare Einschränkungen verwendet werden. So manche Webseite lädt minimal langsamer, es entstehen jedoch keine übermäßig langen Wartezeiten.

Der Tarif wird außerdem zusammen mit der EU-Roaming-Option angeboten. Damit können alle Bestandteile des Tarifs auch im EU-Ausland ohne weitere Kosten genutzt werden. Bei Bedarf kann eine zweite SIM-Karte gebucht werden, die 4,99 Euro monatlich kostet.

Sky-Zugriff ein halbes Jahr kostenlos

O2-Free-Neukunden erhalten außerdem ein halbes Jahr lang entweder das Sky Cinema oder das Sky Entertainment Ticket ohne Aufpreis. Damit lässt sich jeweils ein Teil des Streaminganbebots von Sky ohne Aufpreis verwenden. Der Kunde muss sich entscheiden, ob er mehr Wert auf Serien oder Filme legt. Das Cinema-Ticket ist vor allem für Filmfans gedacht, im Entertainment-Ticket gibt es Zugriffe auf Fernsehserien. Außerdem gibt es sechs Supersport-Tagestickets dazu, die an beliebigen Tagen verwendet werden können.

Die Sky-Abos verlängern sich um jeweils einen Monat, wenn sie nicht zuvor gekündigt werden. Das muss mindestens eine Woche vor Ablauf des Monats geschehen. In unserem Test des Sky-Angebots fielen einige Besonderheiten auf. Wer bereits Amazons Videostreaming oder das von Netflix gewohnt ist, muss sich auf einige Komfortverschlechterungen einstellen. Im Gegenzug gibt es bei Sky viele Filme und Serien, die bei anderen Abodiensten erst viel später ins Sortiment kommen - wenn überhaupt.

Spezialtarif gibt es bis Anfang September

Bis zum 5. September 2017 können Kunden den Spezialtarif O2 Free 15 buchen, danach wird er nicht länger angeboten. Wer den Tarif aber erst einmal gebucht hat, kann diesen so lange nutzen, bis er in einen anderen Tarif wechselt, sagte ein Telefónica-Sprecher auf Nachfrage von Golem.de. Damit will der Anbieter vor allem Neukunden gewinnen. Bestandskunden können nur dann in den neuen Tarif wechseln, wenn ein laufender Vertrag bis zum Stichtag ausläuft. Es wird keine Möglichkeit für Bestandskunden geben, jenseits davon zu diesem Tarif zu wechseln.