Nvidia Titan XP: Die neue schnellste Grafikkarte kostet 1.350 Euro

Nvidia hat die Titan XP veröffentlicht, die schnellste Grafikkarte für Spieler und Prosumer. Sie kostet stolze 1.350 Euro und weist ein bisschen mehr Leistung auf als die erst seit wenigen Wochen erhältliche Geforce GTX 1080 Ti für 820 Euro. Wer die neue Titan XP kaufen möchte, zahlt also einen kräftigen Luxusaufschlag. Pro Nutzer liefert Nvidia übrigens nur zwei Karten, vermutlich um der kostspieligeren Quadro P6000 keine Konkurrenz zu machen.

Anzeige

Geforce GTX 1080 Ti Titan X Titan XP Chip GP102 GP102 GP102 Transistoren 12 Milliarden (471 mm²) 12 Milliarden (471 mm²) 12 Milliarden (471 mm²) Fertigung 16FF+ TSMC 16FF+ TSMC 16FF+ TSMC GPCs / SMs 6 / 28 6 / 28 6 / 30 Shader-ALUs 3.584 3.584 3.840 Textur-Einheiten 224 224 240 GPU-Takt (Boost) 1.480 (1.582) MHz 1.417 (1.531) MHz 1.582 (?) MHz Interface 352 Bit 384 Bit 384 Bit ROPs 88 96 64 Speichertakt 11 Gbps (5,5 GHz) 10 Gbps (5 GHz) 11,4 Gbps (5,7 GHz) Speichertyp 11 GByte GDDR5X 12 GByte GDDR5X 12 GByte GDDR5X Board-Power 250 Watt 250 Watt 250 Watt Stromanschluss 1x 8P + 1x 6P 1x 8P + 1x 6P 1x 8P + 1x 6P Spezifikationen von Nvidias Pascal-Topmodellen

Technische Basis der Karte ist der altbekannte GP102-Chip mit Pascal-Architektur. Er wird erstmals bei einem Consumer-Produkt im Vollausbau verbaut, was 30 Shader-Multiprozessoren (SM) und somit 3.840 ALUs bedeutet. Die Geforce GTX 1080 Ti und die Titan X kommen auf nur 3.584 Rechenkerne. Obendrein beträgt der Basitakt 1.582 MHz, bei der Geforce GTX 1080 Ti sind es 1.480 MHz und bei der Titan X immerhin 1.417 MHz. Den garantierten Boost verrät Nvidia nicht, er dürfte bei rund 1,7 GHz liegen.

Das Speicherinterface der Titan XP ist wie beim bisherigen Topmodell volle 384 Bit breit und bindet 12 GByte GDDR5X-Videospeicher an. Den taktet Nvidia mit 5,7 GHz und damit deutlich höher als bei der Geforce GTX 1080 Ti (5,5 GHz an nur 320 Bit) und der Titan X (5 GHz an 384 Bit). Die Grafikkarte wird einzig in de Founder's Edition verkauft, die nominelle Board Power beträgt die typischen 250 Watt, weshalb ein ein 6- und 8-Pol-Stromschluss verbaut sind.

Wie üblich ist die Titan XP einzig über Nvidias Online-Shop lieferbar, laut Hersteller ist die Verfügbarkeit der Grafikkarte gegeben.