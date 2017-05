Nintendo Switch Test-Trio: Mit Sega und Stil zum Ziel

Gibt es neben Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Breath of the Wild noch andere gute Spiele für die Nintendo Switch ? Wir finden: Ja! Getestet haben wir Puyo Puyo Tetris, Wonder Boy: The Dragon's Trap und Fast RMX. Ein Test von Michael Wieczorek

Die meisten Stunden an Nintendos Hybridkonsole Switch haben Spieler in den vergangenen zwei Monaten mit Breath of the Wild (zum Test) verbracht. Mario Kart 8 Deluxe (zum Test) lockt gekonnt auf die wilden Pisten des Nintendo-Universums. Im Schatten dieser beiden großen Spiele sind aber auch andere attraktive Spiele für die Nintendo Switch erschienen. Wir stellen die drei vor, mit denen wir am meisten Spaß hatten: Puyo Puyo Tetris, Wonder Boy: The Dragon's Trap und Fast RMX.

Anzeige

Knobel-Überraschungsbündel: Puyo Puyo Tetris

In Puyo Puyo Tetris können Spieler entweder Puyo Puyo, Tetris oder beides zusammen spielen.Die Knobelspiele ähneln sich ausreichend, um auch abwechselnd, gegeneinander und miteinander erstaunlich viel Sinn zu ergeben. Immerhin geht es bei beiden Titeln primär darum, Blöcke auf- und danach strategisch effizient wieder abzubauen.

Erstaunt waren wir über die kurzweilige Solokampagne, die sogar eine kleine verrückte Handlung hat, in der Tetrominos und die bekannten skurrilen Charaktere von Puyo Puyo aufeinandertreffen. Der Lektionsmodus bietet sich an, um sich mit den Spielregeln und besonderen Kniffen vertraut zu machen. Das zentrale Element von Puyo Puyo Tetris ist aber der Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler online oder an einer Konsole.

Der verrückteste Modus dürfte das kombinierte Spielen von Puyo Puyo und Tetris auf einem Spielfeld sein - genannt Fusion. In zufälliger Reihenfolge erscheinen Puyos und Tetrominos. Es müssen also beide Spiele gleichzeitig gespielt werden. Die Tetrominos überschreiben allerdings durch ein schnelles Herabsetzen die Puyos und landen auf dem nächsten Tetromino. Zu Beginn ist das etwas überwältigend, entwickelt sich aber mit der Zeit immer mehr zu einem komplett eigenständigen Spiel, das neue Herangehensweisen und Strategien erfordert - toll!

Puyo Puyo Tetris ist für Nintendo Switch und Playstation 4 erhältlich und von der USK ab 0 Jahren freigegeben. Das Spiel kostet 40 Euro.

Fazit

Die Aufmachung von Puyo Puyo Tetris ist knuffig, die Musik einladend und beide Spielserien wurden für sich und kombiniert gekonnt umgesetzt. Die variantenreichen Modi machen mit ein paar Freunden oder online sehr viel Spaß. Die Steuerung ist intuitiv und direkt. Wer denkt, dass das bei einem dermaßen ausgereiften Spielprinzip ein Kinderspiel ist, sollte mal ein paar Tetris-Varianten von Ubisoft oder anderen Drittherstellern ausprobieren: Die fühlen sich nicht richtig an. Das Original auf dem Game Boy ist nicht umsonst legendär. Glücklicherweise haben die Entwickler vom Sonic Team hier aber alles richtig gemacht. Wer auch nur einen Funken Spaß an einem dieser beiden Knobelklassiker hat oder noch keinen besitzt, sollte unbedingt zuschlagen.