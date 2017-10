Nintendo Switch: Firmware 4.0 bietet Videoaufnahmen mit Einschränkungen

Spieler können eine neue Firmware für die Hybridkonsole Switch herunterladen. Version 4.0 bietet als wohl wichtigste Neuerung die Möglichkeit, beim Spielen ein bis zu 30 Sekunden langes Video aufzunehmen und es dann auf Facebook oder Twitter zu teilen. Der Upload zu Youtube wird bislang nicht unterstützt. Eine weitere größere Einschränkung: Derzeit funktioniert das Aufnehmen von Videos nur in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Arms und Splatoon 2 - alles Nintendo-eigene Titel.

Um Filme aufzunehmen, muss der Anwender die für Screenshots vorgesehene Taste länger gedrückt halten, dann werden die letzten 30 Sekunden als Video in einem Album auf der Switch abgelegt. Anschließend kann man mit einer einfachen Editierfunktion noch am Anfang und Ende kürzen - das war es dann auch schon.

Eine weitere Neuerung, die sich viele Besitzer der Switch gewünscht haben dürften, ist die nun hinzugefügte Option zum Übertragen von Profildateien. Das ist relativ kompliziert. Außerdem geht es wirklich nicht um das Kopieren etwa von Speicherständen, sondern um das Verschieben von einem Gerät auf das andere - sprich: auf der Ursprungskonsole sind die Daten dann gelöscht. Gedacht ist das etwa für einen Neukauf, oder wenn ein Familienmitglied sein Profil von einer gemeinsam genutzten Switch auf eine eigene transferieren möchte.

Ebenfalls neu in Firmware 4.0 ist die Option, im Eshop von Nintendo Spiele vorzubestellen, und dann sie dann auch vorab herunterzuladen. Außerdem gibt es neue Symbole für die Profilbilder, ein neues Layout für den Newsfeed sowie allgemeine Fehlerkorrekturen und Optimierungen. Der Hersteller erklärt alle Details in den englischsprachigen Patch Notes, eine deutsche Übersetzung liegt bislang nicht vor.