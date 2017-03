Nintendo Switch : Fast ausverkauft und offizielle Hilfe für Joy-Con-Probleme

Glück gehabt: Diese Frau in Tokio hat eine Switch bekommen. (Bild: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)

Nur mit Glück oder viel Geld können Spieler in Deutschland derzeit an eine Nintendo Switch kommen - längere Warteschlangen gab es weltweit aber nur an wenigen Orten. Für Besitzer, die Probleme mit den Controllern haben, hat Nintendo eine Hilfeseite eingerichtet.