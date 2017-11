Neun Kreise der Hölle: Elon Musk sieht Model 3 in Dantes Inferno

Tesla weist für das dritte Geschäftsquartal einen Verlust von 619 Millionen US-Dollar aus, steigert aber seinen Umsatz deutlich um 30 Prozent auf rund 3 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum war höher, als von den Analysten vermutet, doch der Verlust ebenfalls. Von den Modellen X und S wurden im letzten Quartal zusammen 25.915 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das größte Problem Teslas ist die problematische Massenfertigung des Mittelklasse-Elektroautos Model 3. Statt 1.500 Fahrzeugen wurden nur 260 gebaut. Als Hauptgrund für die Verzögerung nannte das Unternehmen die Produktionsprobleme für Batteriemodule in der Gigafactory 1 in Nevada. Zwei Teile des Akkumontageprozesses werden neu entworfen, um den automatisierten Herstellungsprozess zu ermöglichen, schreibt Tesla in einem Brief an die Aktionäre (PDF).

Nach einem Bericht von Reuters steckt Panasonic hinter den Problemen. Die Akkuzellen stellt Panasonic in Teslas Gigafactory her. Aus ihnen werden dann Akkupakete gebaut. Teslas Mitarbeiter hätten die Pakete teilweise manuell herstellen müssen, so Panasonic-Chef Kazuhiro Tsuga. Die Automatisierung der Herstellung der Akkus werde bald erfolgen. Weitere Probleme gibt es beim Schweißen der Karosserie. Hier wird die Produktion ebenfalls ausgebremst, wobei Tesla auch hier meint, die Probleme bald in den Griff zu bekommen.

Tesla hatte ursprünglich geplant, im Dezember etwa 5.000 Model 3 pro Woche zu produzieren. Dieses Ziel will die Firma nun bis zum Ende des ersten Quartals 2018 erreichen.

Musk sagt, er kampiere in der Fabrik, bis die Probleme gelöst seien. Auf Instagram wird ein Bild davon gezeigt.

In seiner Beschreibung des Kampfes um die Wiederaufnahme der Fertigung machte er eine Anspielung auf die neun Höllenkreise in Dante Alighieris Inferno: "Wir waren in Level neun, und wir sind jetzt in Level acht und kurz davor, Level acht zu verlassen ", so Musk. "Ich dachte, wir wären eher auf Level sieben. Vor drei oder vier Wochen war ich wirklich deprimiert", sagte Musk.