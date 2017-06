Neues iPad Pro im Test : Von der Hardware her ein Laptop

Das neue iPad Pro mit 12,9 Zoll großem Display (Bild: Martin Wolf/Golem.de)

Apple hat am neuen iPad Pro 12,9 einiges verbessert: So hat das große iPad ein sehr flüssig laufendes, verbessertes Display und einen der leistungsfähigsten Prozessoren, der in einem Tablet zu finden ist. Ob das Gerät jetzt ein Laptop-Ersatz sein kann, hat sich Golem.de im Test angeschaut.

Ein Test von Tobias Költzsch