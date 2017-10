Neuer Kindle Oasis im Hands on: Amazons großer E-Book-Reader ist wasserdicht

Amazon legt den E-Book-Reader Kindle Oasis neu auf: Endlich gibt es ein wasserdichtes Gehäuse und ein größeres Display. Beim ersten Ausprobieren macht der neue E-Book-Reader auch durch die neue Audible-Integration einen guten Eindruck. Ein Hands on von Ingo Pakalski

Neuer Kindle Oasis im Hands on

Auf den ersten Blick sehen der alte und der neue Kindle Oasis ähnlich aus. Dabei hat Amazon viel an dem E-Book-Reader verändert. Das Display wurde vergrößert und es ist der erste E-Book-Reader von Amazon mit einem wasserdichten Gehäuse. Das bisherige Oasis-Konzept der andockbaren Akkuhülle wurde aufgegeben, der E-Book-Reader hat jetzt einen Akku, der für die Anforderungen des Geräts ausreichend dimensioniert ist.

Anzeige













































Aus dem 6 Zoll großen Display des alten Kindle Oasis ist ein 7 Zoll großes Modell geworden. Weiterhin gibt es ein mattes 300-dpi-E-Paper-Display, so dass Texte klar und gut erkennbar dargestellt werden. Mit dem größeren Display will Amazon erreichen, dass seltener umgeblättert werden muss. Das bewirkt eine längere Akkulaufzeit. Denn auf einem größeren Display kann mehr Text dargestellt werden und das Umblättern kostet bei einem E-Paper-Display Strom. Außerdem verspricht der Hersteller einen schnelleren Seitenwechsel.

Bessere Displayausleuchtung

Das gilt aber nur, wenn keine Displaybeleuchtung verwendet wird. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist das Lesen mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angenehmer. Die E-Paper-Technik ist die gleiche wie beim alten Kindle Oasis, so dass sich Inhalte noch immer gut ablesen lassen - auch bei bewölktem Himmel.

Aufgrund des größeren Displays wurde die Menge der Hintergrund-LEDs erhöht; statt bisher 10 sind nun 12 solcher LEDs eingebaut. Amazon verspricht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays, beim ersten Ausprobieren waren keine Lichthöfe zu erkennen.

Amazons größter E-Book-Reader

Mit einer Höhe von 159 mm und einer Breite von 141 mm ist das neue Modell deutlich größer geworden. Das Vorgängermodell war 143 mm hoch und 122 mm breit. Hier macht sich das vergrößerte Display direkt bemerkbar, zumal der dicke Rand an der einen Seite geblieben ist. In diesem befinden sich wieder echte Knöpfe zum Umblättern am Gerät. Das erleichtert das Lesen, weil der Nutzer nicht groß nach den Blättertasten suchen muss.













































Mit einer neuen Einstelloption will Amazon das Lesen von Texten komfortabler machen. Erstmals kann die Dicke der Buchstaben vom Anwender angepasst werden. Die Textgröße und der Font lassen sich schon länger modifizieren, aber dieser Aspekt ließ sich bisher nicht einstellen. Diese Neuerung soll in den nächsten Tagen als kostenloses Update auch für andere Kindle-Modelle erscheinen. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, bei Bedarf weißen Text auf schwarzem Hintergrund anzuzeigen.

An der dünnsten Stelle ist auch das neue Modell gerade mal 3,4 mm dünn und an der dicksten sind es 8,3 mm. Der dickere Buckel des Vorgängermodells ist geblieben. Das führt zu einer angenehmen Gewichtsverteilung, weil der Nutzer das höhere Gewicht in der Handfläche hat und das Gerät damit leichter wirkt, als die Werte auf der Waage suggerieren. Das Gerät wiegt 194 Gramm, wirkt aber beim ersten Ausprobieren leichter.

Der neue Kindle Oasis ist der erste Amazon-Reader, der wasserdicht ist.