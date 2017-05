Nest Cam IQ im Hands on: Die intelligente 4K-Überwachungskamera

Nest bringt mit Cam IQ eine neuartige WLAN- Kamera für den Innenbereich auf den Markt. Sie zeichnet Videos in 4K -Auflösung auf und soll sich mit einigen Raffinessen von der Konkurrenz abheben. Wie in einem Film kann sie Personen folgen, wenn sie sich durchs Zimmer bewegen. Ein Hands on von Ingo Pakalski

Nest Cam IQ im Hands on

Die Alphabet-Tochter Nest hat eine neue Überwachungskamera für den Innenbereich vorgestellt. Die Cam IQ soll besser als das Vorgängermodell helfen, Einbrecher zu identifizieren. Dafür hat die Kamera einen 4K-Bildsensor, der einen hochqualitativen digitalen 12fach-Zoom verspricht. Die Kamera erkennt Bewegungen von Personen und kann denen wie in einem Film folgen. Ergänzend dazu sind zwei 940-nm-Infrarot-LEDs eingebaut, mit denen Nachtaufnahmen möglich sind.

Die Cam IQ hat einen stabilen Standfuß und ein variables Gelenk, um die Kameralinse wunschgemäß auszurichten. Wir konnten die Kamera vor der offiziellen Vorstellung ausprobieren. Das Gelenk war vergleichsweise leichtgängig, aber dabei so fest, dass die Kamera sich nicht ungewollt bewegt, auch wenn sie stark nach unten schaut.





















Die Kamera wird über WLAN mit dem Internet verbunden, so dass das Livebild etwa mit der Nest-App auf dem Smartphone angeschaut werden kann. Wenn die Kamera verdächtige Aktivitäten bemerkt, gibt es auf dem Smartphone eine Benachrichtigung und der Kamerabesitzer kann etwa vom Büro aus nachsehen, was sich in der eigenen Wohnung tut. Dabei werden Bewegungen im Bereich der Kamera registriert.

Videoaufzeichnung erfordert ein Nest-Aware-Abo

Für einige Funktionen der Kamera muss der Kunde ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Bei aktivem Nest-Aware-Abo können - abhängig vom gewählten Abomodell - Videoaufzeichnungen 10 oder 30 Tage aufgezeichnet werden. Ansonsten gibt es nur Momentaufnahmen der vergangenen drei Stunden. Falls die Kamera gestohlen oder zerstört wird, kann der Besitzer der Kamera den Dieb so möglicherweise identifizieren.

Die neue Nest-Kamera hat einen 4K-Sensor, speichert Videos allerdings nur in Full-HD-Auflösung, also mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Die 4K-Fähigkeit nutzt die Kamera, um bei Bedarf digital in das Bild hineinzuzoomen und trotzdem noch ein sehr gut erkennbares Bild liefern zu können. Hierfür wird auch HDR-Bildverarbeitung eingesetzt.

Mehr Details in Aufnahmen

Die Full-HD-Speicherung wurde auch deswegen vorgenommen, damit die Bandbreite des Internetanschlusses nicht überlastet wird, gab Nest an. Damit begrenzt Nest aber auch die Menge an zu speichernden Daten auf seinen Servern.

Nest verspricht, dass mit den Full-HD-Aufnahmen deutlich mehr Details zu erkennen sind als bei anderen Überwachungskameras. Bei einer Produktpräsentation wurde gezeigt, wie mit dem Cam-IQ-Material in ein Videobild hineingezoomt wurde und die Person noch eindeutig erkannt werden konnte. Im Fall eines Einbruchs kann die Polizei damit Einbrecher eher identifizieren, verspricht Nest.