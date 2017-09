Trackball MX Ergo im Test: Vom Mausschubser zum Kugelroller

Ja, Trackballs gibt es noch. Was für manchen Computernutzer als ein Relikt der 1990er Jahre gilt, ist für andere immer noch eine der Maus überlegene Eingabemethode. Anstatt Platz und Kraft damit zu verschwenden, eine Maus über den Tisch zu schubsen, bleibt ein Trackball da, wo er ist. Gedreht wird hier nur die Kugel, die Hand kann sich entspannen und liegen bleiben. Dadurch ermüdet der "Mausarm" nicht so schnell; zudem ist auf dem Schreibtisch Platz für andere Dinge.

Das findet offenbar auch Logitech, das mit dem MX Ergo seinen ersten neuen Trackball seit fast zehn Jahren vorgestellt hat. Der MX Ergo sieht auf den ersten Blick aus wie eine Maus, entsprechend wird darauf auch die Hand gelegt. An der Daumenposition befindet sich der Trackball. Golem.de hat das Eingabegerät ausprobiert.





















Der MX Ergo ist so groß, dass er eine normal große Hand gut aufnimmt. Der Trackball ist größer als normale Mäuse, was aber nicht weiter schlimm ist: Wir müssen das Gerät ja nicht über den Tisch schieben, sondern unsere Hand ganz entspannt darauf liegen lassen. Entsprechend ist es wichtiger, dass die Bedienelemente gut positioniert sind.

Layout wie bei einer Maus

Neben der eigentlichen Trackball-Kugel seitlich am Gerät - dort, wo der Daumen liegt - hat der MX Ergo zwei Maustasten, ein Scrollrad mit dritter Maustaste und zwei horizontalen Scrolltasten, einen Vorwärts- und einen Zurück-Button, einen Präzisionsmodus-Schalter und einen Schalter, mit dem wir zwischen verschiedenen Endgeräten wechseln können.

Die Bedienelemente sind wie bei einer herkömmlichen Maus angeordnet; wäre nicht die Kugel, könnte der MX Ergo auf den ersten Blick auch für eine Maus gehalten werden. Der Ball an der Daumenposition hat einen Durchmesser von 34 mm, ist also eher klein. Zum Vergleich: Der Ball unseres Kensington-Trackballs, den der Autor dieses Textes normalerweise nutzt, hat einen Durchmesser von 40 mm.

Hochwertige Verarbeitung

Die Verarbeitung des MX Ergo ist sehr hochwertig. Der Trackball liegt dank seiner ergonomischen Form gut in der Hand. Die Oberfläche ist gummiert, weshalb unsere Hand nicht abrutscht. Alle Schalter sind gut erreichbar und haben gute Druckpunkte.

Trackballs gibt es grundsätzlich in zwei Arten: mit einer Kugel in der Daumenposition wie beim MX Ergo oder mit einer größeren Kugel in einer mittigen Position. Im letzten Fall wird der Ball eher mit dem Zeige-, Mittel- und Ringfinger benutzt, die Maustasten sind meistens seitlich daneben angebracht.