Moto Z: Schiebetastatur-Mod hat Finanzierungsziel erreicht

Die Chancen für die Realisierung eines ersten Tastatur-Mods für die Moto-Z-Modellreihe haben sich deutlich verbessert. Das Finanzierungsziel für das Tastatur-Mod wurde mit einer Verzögerung von einem Monat doch noch erreicht. Zwischenzeitlich sah es nicht so aus, dass das Projekt umgesetzt wird, weil das Finanzierungsziel bei weitem nicht erfüllt wurde. In den vergangenen Wochen hat Livermorium einen oder mehrere Förderer gefunden, die das Projekt gezielt finanziell unterstützt haben.

Auf der Kampagnenseite von Indiegogo für das Tastatur-Mod ist ersichtlich, dass in den letzten Tagen der Kampagne immer wieder Zahlungen von 6.000 US-Dollar bis hin zu 10.000 US-Dollar eingegangen sind. Damit konnte das Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar erreicht werden. Eigentlich sollte die Kampagne bis Anfang April dauern, sie wurde aber weiter verlängert. Das Finanzierungsziel lag vor einem Monat in weiter Ferne.

Indiegogo-Kampagne läuft weiter

Die Indiegogo-Kampagne soll noch weitergeführt werden, bis alle Tastatur-Mods ausverkauft sind, hat das Startup Livermorium bekanntgegeben. Wer also Interesse daran hat, kann das Tastatur-Mod weiterhin unterstützen. Noch immer kann das Tastatur-Mod zum Preis von 60 US-Dollar zuzüglich Versandkosten bestellt werden. Bisher wurden etwas mehr als 1.000 Tastatur-Mods verkauft, die meisten Bestellungen entfallen auf das QWERTY-Modell, weniger als 200 Bestellungen entfallen auf ein anderes Tastenlayout.









Denn Livermorium bietet das Tastatur-Mod unter anderem mit einem deutschsprachigen QWERTZ-Tastenlayout oder der französischen Variante an. Wie auch bei anderen Moto-Mods wird die Tastatur mittels Magnet an ein Moto-Z-Smartphone angedockt. In Deutschland gibt es derzeit das Moto Z und das Moto Z Play; in den kommenden Wochen wird die Vorstellung der zweiten Generation erwartet.

Tastatur mit Schiebe- und Klappmechanismus

Die Tastatur soll sich an der Längsseite des Smartphones herausziehen lassen, um dann auf physischen Tasten schreiben zu können. Im Vergleich mit einer Bildschirmtastatur lassen sich die Tasten erfühlen, beim Schreiben sollte es damit zu weniger Fehlern kommen. Für ein bequemes Tippen soll sich das Smartphone um bis zu 45 Grad hochklappen lassen - das Ganze sieht dann wie ein Mini-Notebook aus.

Die Tastatur hat fünf Reihen und damit eine eigene Zahlenreihe, so dass auch Zahlen getippt werden können, ohne irgendwelche Umschalttasten betätigen zu müssen. Mit Umschalttasten kann die Musikwiedergabe gesteuert, die Lautstärke reguliert oder die Suche aufgerufen werden. Auf der rechten Seite befinden sich Tasten zur Cursorsteuerung und zum Blättern von Bildschirmseiten.

Die typischen drei Android-Navigationsknöpfe sind in die Tastatur integriert, so dass sich das Smartphone möglichst umfassend über die Tastatur bedienen lässt, ohne auf den Touchscreen wechseln zu müssen. Der Schiebemechanismus soll mit Teflon beschichtet sein, um eine gute Gleitfähigkeit zu erreichen. Der Schiebemechanismus soll für 100.000 Ausziehvorgänge ausgelegt sein.