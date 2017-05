Moto C Plus: Smartphone mit großem Akku kostet 140 Euro

Moto C Plus

Lenovo hat mit dem Moto C und dem Moto C Plus neue Smartphones für Einsteiger vorgestellt. Beide Modelle zeichnen sich durch günstige Preise von deutlich unter 150 Euro aus. Bezüglich der Ausstattung gibt es daher kaum Besonderheiten. Zumindest das Plus-Modell hat allerdings einen besonders leistungsfähigen 4.000-mAh-Akku und verspricht damit eine besonders lange Akkulaufzeit.

Das Moto C hat einen 5 Zoll großen Touchscreen mit einer Auflösung von 854 x 480 Pixeln. Eine besonders scharfe Displaydarstellung ist hier also nicht zu erwarten. Vorne ist eine 2-Megapixel-Kamera mit LED-Licht für einfache Selbstporträts untergebracht, hinten gibt es eine 5-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz und ohne Autofokus. Das Basismodell läuft mit Mediateks MT6737m, der eine Taktrate von bis zu 1,1 GHz liefert.

Plus-Modell mit höherer Displayauflösung

Auch im Plus-Modell steckt dieser Quad-Core-Prozessor von Mediatek, der hier allerdings eine Taktrate von 1,3 GHz erreicht. Das verwendete 5-Zoll-Display hat mit 1.280 x 720 Pixeln eine höhere Auflösung und ist für diese Displaygröße schon akzeptabler als beim Basismodell. Auch das Plus-Modell hat vorne eine 2-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, hinten befindet sich dann aber eine 8-Megapixel-Ausführung mit LED-Blitz, die etwas bessere Fotos schießen sollte, aber ebenfalls keinen Autofokus bietet. In dem Preissegment ist das nicht ungewöhnlich.

Beide Smartphones haben 1 GByte Arbeitsspeicher, 16 GByte Flash-Speicher und einen Steckplatz für Micro-SD-Karten mit bis zu 32 GByte. Der vergleichsweise geringe Arbeitsspeicher kann im Alltag dazu führen, dass das Smartphone eher träge reagiert - vor allem beim App-Wechsel kann das auffallen. Prinzipiell ist die Ausstattung für den Preis aber angemessen.

4.000-mAh-Akku im Moto C Plus

Beide LTE-Smartphones sind Dual-SIM-fähig, unterstützen Single-Band-WLAN sowie Bluetooth 4.2 und haben einen GPS-Empfänger und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Beide Modelle verwenden das Micro-SIM-Format und sind mit einem Miro-USB-Anschluss versehen.

Im normalen Modell steckt ein 2.300-mAh-Akku, das Plus-Modell hat einen 4.000-mAh-Akku, beide Akkus können nach Belieben ausgetauscht werden. Für das Moto C Plus verspricht Lenovo eine Akkulaufzeit von zwei Tagen bei normaler Nutzung. Das Basismodell wird womöglich etwa einen Tag durchhalten. Zumindest das Plus-Modell unterstützt eine Schnellladung, um den Akku möglichst rasch aufzuladen.

Verkaufsstart im Juni

Das Moto C steckt in einem 145,5 x 73,6 x 9 mm großen Gehäuse und wiegt 154 Gramm. Minimal schwerer und dicker ist das Moto C Plus mit 144 x 72,3 x 10 mm und 162 Gramm. Beide Smartphones werden mit Android 7.0 alias Nougat auf den Markt kommen. Wie gewohnt wird Lenovo kaum Änderungen an der Oberfläche vornehmen.

Lenovo will beide Moto-C-Modelle im Juni 2017 auf den Markt bringen. Das Moto C gibt es in den drei Farben Schwarz, Rot und Gold für 110 Euro. In den gleichen Farben wird für 140 Euro das Moto C Plus angeboten.