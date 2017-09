Mobiles Betriebssystem: Apple veröffentlicht überraschend iOS 11.0.1

Apple hat nur kurz nach der Vorstellung von iOS 11 ein Update hinterhergeschoben. Was iOS 11.0.1 macht, verriet Apple bisher nicht. Es handle sich um ein Wartungsupdate, heißt es beim Hersteller. Einige Nutzer berichten seit iOS 11 von kurzen Akkulaufzeiten und Tonproblemen beim Telefonieren.

Apple hat mit iOS 11.0.1 ein Update für sein neues mobiles Betriebssystem iOS 11 vorgestellt, das erst in der vergangenen Woche in der finalen Version veröffentlicht wurde. Kurz nach der Veröffentlichung berichteten diverse Nutzer über erheblich geschrumpfte Akkulaufzeiten, was aber auch bei vielen früheren iOS-Updates der Fall war.

Gibt es seit iOS 11 Akkuprobleme?

Andere Nutzer berichten, dass sie keinerlei Veränderungen feststellen. In der Vergangenheit übersahen die Anwender oftmals, dass nach der Installation des Betriebssystems Indexierungsprozesse und andere Vorgänge starten, die lange dauern können und durchaus Leistung erfordern. Ob Apple das Problem mit iOS 11.0.1 adressiert hat, ist nicht bekannt, weil Apple in den Veröffentlichungsnotizen und in der Knowledgebase bisher keine Informationen hinterlegt wurden.

Rauschen beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus

Auch ein anderes Problem ist im Zusammenhang mit iOS 11 und den neuen Smartphones iPhone 8 und iPhone 8 Plus bekannt geworden. Demnach gibt es gelegentlich Störgeräusche im Hörer. Der Gesprächspartner bekommt diese Töne nicht übermittelt, die sich in Form von Rauschen, Knacken und Ticken äußern, wie es bei Macrumors heißt. Manchmal hilft es, die Freisprecheinrichtung zu aktivieren und dann wieder abzuschalten. Es liegen noch keine verlässlichen Informationen darüber vor, ob Apple mit iOS 11.0.1 das Problem dauerhaft behoben hat.

iOS 11.0.1 kann über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen von iOS heruntergeladen und installiert werden.