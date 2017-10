Mobile-Games-Auslese: Zombies, Orks und Okkultismus

Free-to-Play ist ein überaus erfolgreiches Geschäftsmodell, nicht nur bei Mobile Games. Auch klassische Vollpreistitel für Konsole und PC wie jüngst Assassin's Creed Origins und Mittelerde - Schatten des Krieges schauen sich in Sachen Mikrotransaktionen etwas von dem im Mobilbereich erfolgreich gewordenen Geschäftsmodell ab. Teils gehen damit auch die psychologischen Tricks einher, die Free-to-Play auf mobilen Geräten definieren. Obwohl dazu die absichtliche Frustration der Spieler gehört, die sich nur durch das Zücken der Kreditkarte lindern lässt, befinden sich in der Mobile-Games-Auslese im Oktober 2017 ausnahmsweise sogar drei kostenlose Spiele.

Into the Dead 2: Endless Runner für Schockfeste

Nur eines dieser kostenlosen Spiele setzt auf typische Free-to-Play-Mechanismen, nämlich Into the Dead 2. Endless Runner gibt es viele, besonders atmosphärisch - und gewalthaltig - ist dieser. In der Ich-Perspektive läuft unser Held buchstäblich mitten durch Zombiehorden, die einzig möglichen Interaktionen sind dabei das Ausweichen nach links oder rechts und das Betätigen des Abzugs einer der zahlreichen Waffen - das war's.

Spielerisch ist Into the Dead 2 zwar simpel, es macht aber dank einer Vielzahl von freischaltbaren Schießgeräten und unterschiedlicher Spielmodi dennoch Spaß. Das - für Kinder wegen seiner expliziten Gewaltdarstellung nicht geeignete - Spiel finanziert sich durch eine ganze Palette von Free-to-Play-Mechanismen, von Werbevideos über In-Game-Währung bis hin zur monatlichen Abo-Option. Allerdings erleben Spieler auch ohne Geld auszugeben eine Zeit lang angenehm gruselige Zombie-Apokalypsestimmung.

Erhältlich für iOS ab 9.0 und Android ab 4.1. Free-to-Play

Stranger Things - The Game: Spiel zur Nerd-Serie

Stranger Things ist kostenlos, weil es quasi selbst Werbung ist - nämlich für die Fernsehserie Stranger Things. Gratisspiele zu großen Film- oder TV-Franchises sind meist keinen zweiten Blick wert. Bei einer Serie, die sich mit so viel Herzblut der 80er-Jahre-Nerdkultur annimmt wie Stranger Things, ist das aber anders: Das Action-Adventure im 16-Bit-Look der Super-Nintendo-Ära ist zwar in erster Linie als Appetithappen gedacht, um die Zeit bis zum Beginn der zweiten Staffel des Netflix-Serienhits zu überbrücken. Aber das Spiel ist mit viel Liebe gemacht und unterhält blendend.

Wie bei den klassischen Vorbildern verbinden sich Action- und Puzzle-Elemente zu einem Retrospaß, der unter Beweis stellt, dass den Serienmachern ihr großes Thema - die Nostalgie nach Dungeons & Dragons, Nintendo und B-Movie-Horror - am Herzen liegt. Stranger Things: The Game mag nur ein Stück PR sein, zugleich ist es aber ein wunderbares Stück Software-Nostalgie.

Erhältlich für Android ab 4.4 und iOS ab 9.0. Kostenlos

Underhand: kostenloses Kartenspiel

Unglaublich, aber wahr: Es gibt sie noch, die kostenlosen Spiele, die uns nicht doch auf die eine oder andere Weise zum Geldausgeben oder zumindest zum Absitzen der Werbevideos zwingen wollen. Underhand ist so eines, auch wenn es in seiner stylischen Präsentation gar nicht danach aussieht. In dem Einzelspieler-Kartenspiel sind wir als Anführer einer okkulten Sekte damit beschäftigt, düstere Götter heraufzubeschwören, wie sie sich H.P. Lovecraft nicht besser ausdenken hätte können.

Dabei kommt Glück und Strategie gleich viel Bedeutung zu, denn zum Sieg brauchen wir die richtigen Ressourcen, um auf die Ereigniskarten zu reagieren. Können wir etwa den Steuereintreiber nicht bezahlen, bleibt uns dafür die Option, ihn zu kidnappen - das erhöht allerdings den Verdachtslevel und führt möglicherweise zum Auffliegen unseres geheimen Kults. Underhand ist eine originelle Mischung aus Reigns und strategischeren Kartenspielen, das durch das Freispielen neuer Monstergötter lange unterhaltsam bleibt.

Erhältlich für Android ab 4.4 und iOS ab 8.1. Kostenlos

