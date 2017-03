Mobile-Games-Auslese: Würfelkrieger und Kartendiebe für mobile Spieler

Free-to-Play ist ein Milliardengeschäft. Mit kostenlosen Titeln wie Clash Royale lassen sich fast zwei Millionen US-Dollar einnehmen - pro Tag! Weil sich das Geschäftsmodell, das seinen Umsatz mit In-App-Käufen statt Vorabzahlungen generiert, in den letzten Jahren flächendeckend etabliert hat, haben es klassische Spiele im AppStore und im Play-Market, die ganz altmodisch gekauft werden müssen, nicht nur wegen der unübersichtlichen Anzahl neuer Spiele besonders schwer.

Dass viele Spieler deshalb gar keinen Grund mehr dafür sehen, überhaupt noch Geld für Games auf dem Smartphone oder Tablet auszugeben, ist schade - und das nicht nur für die Entwickler, sondern auch für sie selbst. Spiele, die ihr Geld nicht erst im Spielverlauf hereinbringen müssen, können nämlich auf einiges verzichten, was bei Free-to-Play-Titeln quasi fix eingebaut ist: Werbung, lästige Wartezeiten sowie mühevolles und langsames Grinding sind schließlich extra dazu programmiert, um die Hemmschwelle zum Geldausgeben zu senken.

Wer den Gegenwert eines Caffè Latte im Pappbecher ausgibt, bekommt dafür Spiele, die im Game-Design mehr Wert auf Spaß als auf Geschäftsanbahnung legen - zum Beispiel diese hier!

Euclidean Lands

Die Ästhetik des Mobile-Hits Monument Valley trifft auf die Rätsel von Lara Croft Go, und das alles auf einem Rubiks-Würfel: Das klingt vielversprechend - und das Resultat hält, was das Rezept verspricht. Auf immer komplexer werdenden, frei drehbaren Würfeln kämpft ein einsamer Krieger in Euclidean Lands nicht nur gegen eine Vielzahl unterschiedlicher Gegner, sondern auch gegen eine spannende Architektur, die sich von Dreh zu Dreh verändert und im wahrsten Sinne des Wortes zum Um-die-Ecke-Denken auffordert. Und sobald man die Basics verstanden hat, beginnen die Gegner selbst damit, am Würfel zu drehen.

Was recht simpel anfängt, wird durch immer kniffligere Herausforderungen und immer wieder neue Ideen zum Rätselspiel mit großem Originalitätsbonus. Euclidean Lands ist ein Paradebeispiel dafür, dass in vermeintlich simplen Ideen viel Spielspaß und spannende Herausforderungen stecken können. Die gelungene Präsentation macht es zur faszinierenden Puzzle-Kopfnuss für Spieler jeden Alters.

Erhältlich für iOS ab 8.0, 3 Euro (Android in Vorbereitung).