Mobile-Games-Auslese: Weltraumkartoffel und Bilderbuchwanderung für mobile Spieler

Die Zeiten, in denen Spiele am Smartphone oder Tablet nur halbherzige und halblustige müde Varianten von Spielen auf "richtigen" Spielgeräten waren, sind vorbei. Nicht selten erscheinen heutzutage Spiele sofort beim Release sowohl auf mobilen als auch auf klassischen Plattformen, und immer öfter kommen beliebte Titel mit oder ohne Verspätung auch auf mobile Spielgeräte.

Anzeige

Der Hauptunterschied dabei - abgesehen von einer auf Touch optimierten Bedienung - ist oft der Preis: Während die Spielerschaft auf Computern und Konsolen an ein gewisses Preisniveau gewohnt ist, mault die Kundschaft auf mobilen Spielgeräten oft schon, wenn sie den Gegenwert einer Tasse Kaffee ausgeben muss. Die folgenden Spiele sind ihr Geld allerdings wert.

Old Man's Journey

Ein alter Seemann geht auf Wanderschaft, und die führt ihn und den Spieler nicht nur durch eine hinreißend gemalte Bilderbuchversion der südfranzösischen Küste. Sondern auch in seine eigene Vergangenheit, die geprägt ist vom Hin und Her zwischen Fernweh und Familie. Ein schöneres Bilderbuch zum Selberspielen als Old Man's Journey gibt es selten: Die rollenden Hügel der idyllischen Umgebungen, postkartenhübsche Landdörfchen, malerische Sonnenuntergänge und überall liebevolle Details machen den Spaziergang zum Erlebnis.

Auch die zentrale Spielmechanik macht Spaß: Statt den Wanderer direkt zu steuern, werden Berge und andere Landschaftselemente so verschoben, dass der Pfad frei wird - eine originelle Ausgangssituation für abwechslungsreiche Rätsel, die nie zu knifflig werden. Old Man's Journey ist ein Titel, den Spielfreunde übrigens auch perfekt an (noch) nicht so spielbegeisterte Menschen weiterschenken können.

Erhältlich für iOS ab 9.0, Android ab 4.0, Windows und MacOS, ab 5,50 Euro

Space Plan

Gestrandet im Weltraum, alle Systeme tot und nur ein Bordcomputer mit seltsamem Sinn für Humor als Unterstützung? Da helfen nur - genau, Kartoffeln. Space Plan ist ein absurd-witziges Weltraumabenteuer, das dank eines schrägen Sinns für Humor und vor allem dank hervorragend geschriebener und übersetzter Handlung auch Spieler erfreut, die diesem Genre sonst nichts abgewinnen können. Denn Space Plan gehört zu den Clicker und Idle Games, in denen es (vereinfacht ausgedrückt) die einzige Aufgabe ist, wiederholt auf einen Knopf zu drücken und Zahlen beim Größerwerden zuzusehen.

Space Plan holt aus diesem Spielprinzip allerdings mehr heraus, als man für möglich hält und ist ein großer Spaß, der über einige Tage hinweg wunderbar unterhält. Vorsicht: Idle Games machen trotz - oder gerade wegen - ihres minimalistischen Spielprinzips schnell süchtig.

Erhältlich für Android ab 2.3, iOS ab 8.0 sowie Windows und MacOS, ab 3 Euro