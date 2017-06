Mobile-Games-Auslese: Ninjas, Pyramiden und epische kleine Kämpfe

Früher war die Urlaubszeit für erwachsene Computerspieler zumindest aus einem Grund eine unangenehme Sache: Der geliebte Hochleistungsrechner oder die Konsole musste zu Hause bleiben, zum Daddeln musste man sich ein Handheld anschaffen - und stand damit immer ein bisschen in Verdacht, sich mit Games für Kids und Teens zu beschäftigen.

Die Zeiten sind vorbei! Besonders praktisch: Kein Mitreisender kann aus der Entfernung sagen, ob man am Strand, auf der Alm oder auf dem Sonnendeck des Kreuzfahrtschiffs mit seinem Smartphone oder Tablet gerade unfassbar wichtige Termine abmacht, Mails bearbeitet - oder einen Highscore knackt. Welche aktuellen Spiele dabei am meisten Spaß bereiten, verraten wir hier. Eine weitere Empfehlung ist übrigens das vorzügliche Monument Valley 2, das wir separat getestet haben.

Framed 2

Zum Auftakt eine Empfehlung für alle, die mit Spielen noch gar nicht so viel anfangen können: Im Prequel zum 2014 erschienenen Noir-Comic-Puzzler Framed beeinflussen wir die automatisch ablaufende Handlung durch cleveres Verschieben der einzelnen Bildelemente, um so den Fluchtweg für unsere Spielfigur freizumachen. Das ist eine absolut originelle Gameplay-Idee, die auch diesmal wieder mit einer großen Portion Stil umgesetzt wurde.

Besonders in den späteren Abschnitten geraten die Puzzles zu angenehm herausfordernden Denkaufgaben, die sich dank toller Animation und passendem Sound zum spannenden Noir-Thriller zusammensetzen. Ein ziemlich einzigartiges Abenteuer mit origineller Spielmechanik - das allerdings einen Hauch länger hätte ausfallen dürfen.

Erhältlich für iOS ab 9.0 für rund 5,50 Euro; Android in Vorbereitung.

Epic Little War Game

Dreimal hat Entwickler Rubicon bereits in seiner "Little War Game"-Serie Rundenstrategen begeistert, mit Epic Little War Game folgt nach drei Jahren des Wartens ein vierter Teil, der die bewährte Formel noch weiter aufpoliert. Der generische Titel der Serie ist kein Zufall, denn diese versteht sich selbst seit jeher als Konzentrat aller rundenbasierten Strategietitel im Gefolge der Klassiker à la Advance Wars - und würzt traditionell seine knuddelige Optik mit einer heftigen Portion Cartoon-Splatter und plakativem Humor der eher schlichteren Sorte.

Gar nicht schlicht ist hingegen der spielerische Kern: Das bekannte Schere-Stein-Papier-Prinzip und ein System von Gegenattacken sowie ein simples Ressourcenmanagementsystem mit Basenbau machen Epic Little War Game zum gar nicht so kleinen Strategiespiel. Die Kampagne führt schrittweise in die Feinheiten ein und bietet gemeinsam mit Zufallsschlachten und weiteren Kämpfen gegen die KI genug Inhalt für Einzelspieler. Der größte Spaß liegt allerdings im Multiplayer-Teil verborgen: Der erlaubt nicht nur Schlachten gegen menschliche Spieler, sondern auch umfangreiche Koop-Spielmodi, in denen man gemeinsam mit Freunden gegen die KI antreten darf. Epic Little War Game schafft es tatsächlich, das "Epic" im Titel zu rechtfertigen - und trotzdem ironisch-bescheiden ein "Little War Game" zu bleiben.

Erhältlich für iOS ab 8.0, Android ab 4.1, Windows, rund 5,50 Euro.