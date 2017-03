Miix 720 : Lenovos High-End-Detachable ist ab 1.200 Euro erhältlich

Das Miix 720 von Lenovo (Bild: Lenovo)

Das auf der CES 2017 vorgestellte Detachable Miix 720 ist in Deutschland verfügbar: Lenovo verkauft das Gerät in zwei Prozessorausführungen ab 1.200 Euro. Das Tablet mit abnehmbarer Tastatur kommt mit einem hochauflösenden Display, einem Eingabestift und IR-Kamera für Windows Hello.