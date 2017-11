Microsoft: Xbox One X ist kaum verfügbar

Wer spontan Microsofts neue Konsole kaufen will, der hat oft Pech. Zumindest in Berlin lässt sich die Konsole selbst in Läden kaum beschaffen. Manch Online-Händler schreibt bereits, dass die Auslieferung der Xbox One X nur nach Verfügbarkeit erfolgt.

Microsoft hat für den Verkaufsstart der Xbox One X offenbar zu wenige Konsolen bereitgestellt. In Berlin ist die Verfügbarkeitssituation teilweise so angespannt, dass wohl selbst einige Vorbesteller leer ausgehen. In unserem weiteren Bekanntenkreis sind Versuche in Potsdam und Berlin eine Xbox One X zu erwerben, gescheitert. Die typischen Elektronikmärkte haben keine Ware.

Anzeige

Das bestätigt sich auch beim Absuchen des Online-Angebots von Media Markt und Saturn. Saturn listet die Konsole derzeit gar nicht mehr im Shop. Suchanfragen zum Stand 13 Uhr (7. November 2017) zeigen nur die Xbox One S. Bei Media Markt ist es besser. Die Xbox One X wird immerhin gelistet. Allerdings mit einem großen Logo versehen, dass die Konsole derzeit leider nicht verfügbar sei. Nicht einmal eine Vorbestellung ist möglich.

Einen Hinweis darauf, dass es offenbar eine zweite Lieferung geben wird, bietet Amazon. Dort wird die Konsole weiter gelistet und ist mit der Anmerkung versehen, dass die nächsten Konsolen ab dem 20. November wieder erhältlich sind. Otto gibt hingegen keine Details an und verweist nur darauf, dass die Konsolenauslieferung nach Verfügbarkeit erfolgt. Auch in unserem Geizhals-Preisvergleich sieht die Lage ebenfalls sehr schlecht aus.

Bei Microsoft ist die Konsole bestellbar

Beim Spielespezialisten Gamestop gibt es laut Webseite ebenfalls keine Möglichkeit mehr eine Konsole zu kaufen. Zur Filial-Situation haben wir derzeit keine Informationen. Von Microsoft selbst gibt es ebenfalls keine Verfügbarkeitsgarantie mehr. Immerhin lässt sich die Konsole dort bestellen. Sie werde spätestens zum 30. November ausgeliefert, so Microsoft.

Eigentlich sollte die Konsole heute in den Handel gekommen sein. Vermutlich hatten nur einige Frühaufsteher Glück. Der Preis liegt bei 500 Euro. Keine Chance haben Interessenten, wenn es um die Project Scorpio Edition geht, die auch einen Standfuß für den vertikalen Betrieb bietet.

Weitere Infos finden sich in unserem ausführlichen Test zur neuen Xbox One X.