Microsoft : Office-365-Kunden nutzen künftig Outlook.com werbefrei

Outlook.com wird für Office-365-Kunden funktionsreicher. (Bild: Microsoft)

Microsoft will Funktionen in Outlook.com für Office-365-Abonnenten freischalten. Am wichtigsten: keine Werbung! Aber auch das Scannen von E-Mail-Anhängen auf Malware und ein größeres Postfach wird es geben - Zweiteres auch für das kostenlose Konto auf Outlook.com.