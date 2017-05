Matebook X und E im Hands on: Huawei kann auch Notebooks

Mit dem Matebook X ist Huawei ins Notebook -Geschäft eingestiegen und hat mit dem Matebook E gleichzeitig ein neues 2-in-1-Gerät vorgestellt. Golem.de hat sich das Notebook und das Tablet mit ansteckbarer Tastatur in einem ersten Kurztest angeschaut. Ein Hands on von Tobias Költzsch

Huawei hat am 23. Mai 2017 in Berlin sein erstes echtes Notebook vorgestellt und ist damit endgültig in die Riege der Laptophersteller aufgestiegen. Bisher hatte der chinesische Hersteller mit dem Matebook nur ein 2-in-1-Gerät im Portfolio, also ein Windows-10-Tablet mit magnetisch ansteckbarer Tastatur.

Anzeige

Das Matebook X hingegen ist ein Notebook im klassischen Sinne, mit ausklappbarem Display und fest installierter Tastatur mit Touchpad. Trotz seines 13,3-Zoll-Displays ist das Gerät mit 296 x 224 x 59,5 mm recht klein - laut Huawei ist es das kleinste 13-Zoll-Notebook der Welt. Entsprechend gut passt das das Gerät zusammengeklappt in eine Tasche: Es ist kleiner als ein DIN-A4-Bogen und wiegt 1,05 Kilogramm.













































Das Display hat eine Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixeln, entsprechend scharf sind die angezeigten Inhalte. Der Bildschirm geht wie beim XPS 13 von Dell sehr nahe an den Rand des Gehäuses heran, der Abstand zwischen Display und Gehäuse beträgt nur 4,4 mm. Auf diese Weise schafft es Huawei, das Notebook so klein zu halten. Anders als beim XPS 13 befindet sich die Frontkamera aber nicht unterhalb des Displays, sondern wie üblich in der Mitte darüber.

Matebook X kommt mit kleinem Gehäuse

Trotz der knappen Gerätemaße hat das Matebook X eine vollwertige QWERTZ-Tastatur. Die Chiclet-Tasten bieten ein gutes Tippgefühl, einen direkten Vergleich zu Tastaturen anderer Laptops konnten wir aber noch nicht ziehen. Das Touchpad ist groß genug, um gut mit dem Mauszeiger navigieren zu können. Der Ein-Schalter befindet sich rechts oberhalb der Tastatur, in ihm ist der Fingerabdrucksensor integriert.

Im Inneren des Matebook X arbeitet Intels Core-i5-Prozessor 7200U mit 2,5 GHz Base Speed und 3,1 GHz Turbo Speed. Das Notebook gibt es auch in einer Version mit einem Core i7, die allerdings in Deutschland nicht angeboten wird. Das hierzulande erhältliche Modell hat 8 GByte Arbeitsspeicher und eine 256 GByte große SSD, die günstigere 128-GByte-Variante wird es in Deutschland ebenfalls nicht geben.