Marktforschung : PC-Markt schrumpft weiter, Chromebooks boomen

Desktopsysteme werden immer weniger gebraucht. (Bild: Pixabay)

HP ist wieder an erster Stelle, während asiatische Hersteller wie Lenovo und Asus stark an PC-Absätzen verlieren. Chromebooks hingegen sind auf dem US-Markt stark nachgefragt, in Deutschland kaum von Bedeutung.