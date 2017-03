Mario Kart 8 Deluxe : Schlau-Steuerung für Gold-Marios

Mario ist natürlich der eigentliche Star in Mario Kart 8 Deluxe. (Bild: Nintendo)

Nach dem neuen The Legend of Zelda rückt Nintendo das nächste große Spiel für Switch in den Mittelpunkt: In Mario Kart 8 Deluxe sollen Spieler mit dem Gold-Schnauzbartträger und einer neuen Schlau-Steuerung auf 48 Pisten um die Wette fahren können.