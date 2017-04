Mario Kart 8 Deluxe im Test: Ehrenrunde mit Ballon-Knaller, HD Rumble und Super-Turbo

Mario Kart 8 Deluxe ist Mario Kart 8 mit echten Arenen statt nur Rundkursen bei der Ballon-Balgerei und kleinen Änderungen am Spieldesign. Damit beseitigt Nintendo den Schwachpunkt, den wir in unserem Test des Kart-Rennspiels auf der Wii U kritisierten. Eine Wiederholung des großen Lobes für abwechslungsreiche Strecken, kreatives Spieldesign, den großartigen Soundtrack und eine umfassende Spielbeschreibung sparen wir uns deshalb. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Änderungen und die Rückkehr der Arenen in der Ballon-Balgerei.

Stimmige Neuerungen

Wir geben zu: Lange haben wir gedacht, dass sich Nintendo abseits der Ballonschlachten wenig Neues für die Portierung von Mario Kart 8 für die Switch ausgedacht hat. Umso erfreuter waren wir im Test, als wir nach und nach bemerkten, dass die Deluxe-Fassung für die Switch viele kleine Neuerungen mit sich bringt.

So nutzen die Joy-Cons und der Pro Controller zum Beispiel das HD-Rumble-Feature. Der Rütteleffekt ist nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber dafür nun differenzierter. Was sich spontan vielleicht wie ein kaputter Rumble-Motor anfühlt, entpuppt sich später als gelungenes Feedback während der Rennen. Aktivierte Turboschübe, Rempeleien, Drifts und Sprünge fühlen sich unterschiedlich an.

















Zusätzlich zu den bisherigen zwei aufladbaren Turboschüben durch das Driften in Kurven kommt in Mario Kart 8 Deluxe eine dritte Stufe. Sie ist pink und erst nach einem sehr langen Drift oder dreimaligem Gegenlenken verfügbar, sorgt darauf aber auch für einen längeren Geschwindigkeitszuwachs. Wir sind überzeugt, dass der pinke Turbo für neue Bestzeiten auf fast allen Strecken sorgen wird und damit Freunde von Zeitrennen motiviert.

Alle Figuren können während der Rennen zudem wie in Mario Kart Double Dash bis zu zwei Extras gleichzeitig halten. Das sorgt für etwas leichtere Aufholjagden, aber auch für mehr Schutz an der Spitze. Wir finden die Balance der Gegenstände nach wie vor äußerst gelungen.

Weniger für Profis, sondern eher für Einsteiger ist die neue Lenkhilfe, die Spielern dabei hilft, auf der Strecke zu bleiben. Da ein Handbuch fehlt, ist die Option kaum beschrieben, aber von Beginn an aktiviert und nur durch ein kleines Bild im Menü visualisiert. Spieler können die Hilfe, genau wie die Bewegungssteuerung oder automatisches Gasgeben, jederzeit im Pause-Menü ausschalten.

Veteranen werden die Lenkhilfe eher hinderlich finden, für Einsteiger könnten sie aber in der extrem schnellen 200cc-Klasse hilfreich sein, die dank aller integrierten Erweiterungen der Wii-U-Version in Mario Kart 8 Deluxe direkt enthalten ist. Der Umfang des Spiels ist also größer denn je.