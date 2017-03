Magnettastatur : Neue Mod soll Slider-Tastatur für Moto-Smartphones bringen

Eine Konzeptdarstellung der geplanten Moto-Mod-Tastatur (Bild: Livermorium)

Livermorium hat eine klassische Slider-Tastatur entworfen, die sich als Mod an Moto-Smartphones befestigen lässt. Sie soll wie bei früheren Smartphones aufgeschoben und sogar angewinkelt werden können. Das Projekt ist noch in der Konzeptphase, die Macher suchen per Crowdfunding nach Unterstützern.