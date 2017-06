Lucidcam : 3D-Kamera mit 180-Grad-Sicht kommt in den Handel

Die Lucidcam wurde über Indiegogo finanziert. (Bild: Lucidcam)

Die per Crowdfunding finanzierte 3D-Kamera Lucidcam wird bald im regulären Handel erhältlich sein. Die Lucidcam nimmt ihre Umgebung in einem Blickwinkel von 180 Grad und in 4K auf. Als die Kampagne 2015 startete, sollte die Auflösung nur bei Full-HD liegen.