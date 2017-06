Logitech MX Master 2S im Hands on: Mausschieben Deluxe

Wie verschieben oder kopieren wir eine Datei oder Daten vom einen Rechner auf den anderen? Genau: Wir klicken das Bild oder den Text an - und bewegen die Daten mit dem Mauszeiger vom einen Bildschirm auf den anderen, um sie im gewünschten Dokument oder in einem Zielordner auf dem angeschlossenen Rechner abzulegen. Obwohl die beiden Computer nicht direkt miteinander verbunden sind, funktioniert das - allerdings nur mit der neu aufgelegten MX-Mausserie von Logitech.

Anzeige

Schon bislang war es möglich, mit Vorgängermodellen wie der MX Master zwischen bis zu drei gleichzeitig verwendeten Rechnern hin- und herzuwechseln. Dazu musste der Nutzer auf der Unterseite über eine Taste die entsprechende Gerätenummer auswählen. Bei den nun in mehreren Farbvarianten verfügbaren neuen Versionen der MX Master 2S und der für unterwegs gedachten MX Anywhere 2S gibt es diese Taste immer noch.























Aber wir können mithilfe einer Technologie namens Flow auch von Rechner zu Rechner wechseln, indem wir den Mauszeiger vom einen Monitor auf den anderen bewegen. Wer verhindern will, dass das ungewollt geschieht, kann in den Optionen festlegen, dass beim Wechsel die Strg-Taste gedrückt sein muss. Der Wechsel erfolgt ohne spürbare Verzögerung, und sogar zwischen Rechnern mit Windows (ab Version 8) oder MacOS (ab Version 10.10).

Einfache Schiebung

Bei diesem Wechsel können wir gleichzeitig auch Daten oder Dokumente über drei Rechner hinweg "mitnehmen" - was ebenfalls ohne spürbare Verzögerung geschieht. Ein vergleichbares Verschieben oder Kopieren ist zwar auch ohne neue Logitech-Maus möglich, aber spürbar aufwendiger einzurichten und in der Handhabung sehr viel weniger komfortabel.

Wichtigste Voraussetzung für das Verfahren, an dem die Ingenieure von Logitech nach Angaben des Unternehmens rund eineinhalb Jahre gearbeitet haben: Alle Rechner müssen über das gleiche Netzwerk eingebunden sein, und die kostenlos verfügbare Software Logitech Options muss in der aktuellen Version - eben mit Flow - auf allen Computern installiert und entsprechend konfiguriert sein. Neben dieser neuen Funktion bietet Options natürlich noch Massen an Konfigurationsoptionen, etwa speziell belegbare Tastenkonfigurationen für unterschiedliche Anwendungsprogramme.

Bei der Hardware der MX Master 2S und der MX Anywhere 2S hat sich kaum etwas gegenüber den schon länger erhältlichen Vorgängern getan; lediglich an der Unterseite sind minimale Unterschiede zu erkennen. Die nur für Rechtshänder geeignete Master 2S ist für den stationären Einsatz gedacht und relativ groß, während die MX Anywhere 2S für kleinere Hände und die Verwendung auf Reisen vorgesehen ist. Die Ergonomie gehörte schon bei den Vorgängern mit zum Besten, was die Branche zu bieten hatte, die Verarbeitung ist erstklassig.