Linux-Desktop: Gnome 3.24 erscheint mit Nachtmodus

Wer spät abends noch vor dem Rechner sitzt, kann unter Umständen schlecht schlafen. Um diesen Effekt abzumildern und auch die Belastung der Augen in den Abend- und Nachtstunden zu verringern, verfügt die aktuelle Version 3.24 des Gnome-Desktops über einen Nachtmodus. Ist dieser aktiviert, wird die gesamte Oberfläche mit wärmeren Farbtemperaturen dargestellt. Die Funktion folgt dabei den Zeiten für Sonnenauf- und -untergang des Standorts der Nutzer, kann aber auch individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Anzeige





















Neu hinzugekommen zur Sammlung von Anwendungen des Gnome-Teams ist in Version 3.24 eine Verwaltungsanwendung für Kochrezepte. Die Rezepte stammen aus der Gnome-Community, es können aber auch eigene Kreationen verwaltet und weitergereicht werden.

Übersichtliche Einstellungen und Benachrichtigungen

Erweitert hat das Team die Einstellungen, so dass künftig mehr Informationen wie der Füllstand des eingerichteten Druckers direkt ersichtlich sind. Ebenso sollen Onlinekonten, die eingerichtet werden können, besser angezeigt werden. Die Fotoverwaltung zeigt die Vorschaubilder in Version 3.24 zudem größer an, wodurch der verfügbare Platz der Anzeige besser ausgefüllt werden soll.

Zum Benachrichtigungsbereich hinzugekommen sind einfache Wetterinformationen, die in einer Übersicht die aktuelle Vorhersage für den Ort anzeigen, der in der Wetter-Anwendung eingestellt ist. Layoutveränderungen an der Benachrichtigungsliste sollen es vereinfachen, ältere Nachrichten zu lesen.

Wayland-Arbeiten nur noch Details

Vor einem Jahr verkündeten die Gnome-Entwickler, dass ihr Desktop fast Wayland-tauglich sei. Was damals noch fehlte, war die Unterstützung für Grafiktablets, die nun in Version 3.24 zur Verfügung steht. Damit ist die wohl wichtigste noch fehlende Funktion für den X11-Nachfolger Wayland in Gnome erstellt worden. Die immer noch ausstehenden Wayland-Arbeiten sollten im Vergleich dazu Kleinigkeiten sein.

Wie in der Vorversion 3.22 haben die Gnome-Entwickler die Verwendung des neuen Paketformats Flatpak weiter ausgebaut. In Version 3.24 betrifft dies neben Verbesserungen zum Download von Laufzeitumgebungen einer Anwendung vor allem die Integration in die Gnome-Entwicklungsumgebung Builder. Für Displays mit hohen Auflösungen wurden die in Gnome genutzten Symbole vergrößert.

Weitere Details zu Gnome 3.24 finden sich in den Release-Notes. Pakete für verschiedene Distributionen sollten demnächst bereitstehen. Zum Ausprobieren von Gnome 3.24 steht ein ISO-Abbild auf Basis von Opensuse bereit.