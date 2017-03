Let's Play: Medienanstalten drohen mit Einstellung von Piet Smiet TV

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten hat in ihrer Sitzung am 21. März 2017 damit gedroht, den Streamingkanal Piet Smiet TV auf Twitch zu untersagen. Nach Ansicht der Kommission handelt es sich bei Piet Smiet TV um ein "Rundfunkangebot ohne Zulassung". Der Kommission gehe es mit der Beanstandung darum, "dem Anbieter den Verstoß gegen die Zulassungspflicht vor Augen zu führen und ihn zu bewegen, bis spätestens Ende April einen Zulassungsantrag" zu stellen.

Anzeige

Diese Anträge können bei den zuständigen Landesmedienanstalten gestellt werden. Im Falle von Piet Smiet TV, das aus Köln übertragen wird, wäre es die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Die Kosten für einen solchen Antrag liegen bei 1.000 bis 10.000 Euro.

Hintergrund des Vorgehens der ZAK ist laut dem auf Medienrecht spezialisierten Anwalt Christian Solmecke der Rundfunkstaatsvertrag. Wenn sich ein Sendeangebot "an mehr als 500 Nutzer gleichzeitig und live richtet, regelmäßig erfolgt sowie redaktionell und umfangreich aufbereitet ist", sei eine Zulassung nötig - also das, was die Kommission nun eingefordert hat.

Signal an Streamer

Der ZAK geht es mit dem Vorgehen gegen Piet Smiet TV wohl auch darum, ein Signal in die Szene der Streamer auszusenden: "Das Netz ist voll von rundfunkähnlichen Angeboten. Daher sollte es hier zeitnah zu einer Anpassung der Gesetze kommen", so der Vorsitzende Siegfried Schneider. "Wir brauchen offline wie online gleiche Voraussetzungen für Rundfunkangebote."

Für Piet Smiet dürfte es kein Problem sein, einen Anwalt damit zu beauftragen, den Antrag auf die Zulassung zu stellen - der Let's Player gilt als einer der Großverdiener in der Branche. Für kleinere Streamer dürften die rechtlichen und finanziellen Hürden dagegen eine Herausforderung sein.

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Spielepublisher und andere Werbetreibende bei der Auswahl ihrer Sponsorings zunehmend auf bewährte, professionell arbeitende Partner konzentrieren und nicht mehr jedem kurzzeitig erfolgreichem Newcomer die Geldbündel hinterherwerfen.