Landkreis Plön : Tele Columbus bringt Gigabit-Zugänge in 15.000 Haushalte

Die Köpfe des Projekts (Bild: Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön)

46 ländliche Gemeinden in Schleswig-Holstein wollen Fiber To The Home. Im ersten Bauabschnitt beginnt bereits die Verlegung, weil genügend Hauseigentümer mitmachen. Aber der Zweckverband ist noch keinesfalls am Ziel.