Krack-Angriff: Kein Grund zur Panik

Die Aufregung ist verständlich: Eine Sicherheitslücke im 802.11-Protokoll ermöglicht Angriffe auf die WLAN-Verschlüsselung, ohne das Passwort der Nutzer mühsam zu extrahieren. Und doch besteht kein Grund zur Panik. Denn auch wenn der Angriff in der Praxis durchführbar ist, können nicht automatisiert Hunderte Angriffe durchgeführt werden. Daher ist es derzeit nicht notwendig, WLAN-Netzwerke großräumig zu meiden.

Ein Angreifer muss sich im Umkreis des WLANs befinden und für jedes anzugreifende Netzwerk ein eigenes Fake-Netzwerk erstellen, mit dem das Opfer sich dann verbindet. Und auch dann ist ein Angriff nicht so einfach, wie es das Beispiel des Finders der Lücke vermuten lässt. Der Doktorant Mathy Vanhoef hatte demonstriert, wie sein eigener Accesspoint bei der Datingseite Match.com per SSL-Strip die Verschlüsselung deaktivierte und er so per Wireshark die Anmeldedaten mitschneiden konnte. Gerade bei wichtigen Diensten wie beim Onlinebanking funktioniert ein Angriff so allerdings nicht.

Denn Webseiten wie die der Sparkassen unterstützen meist HTTP Strict Transport Security (HSTS) und damit keinerlei unverschlüsselten Verbindungsaufbau. Deshalb mutet auch die Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor Online-Einkäufen und Onlinebanking komisch an. Beides ist nicht sicherer oder unsicherer als bislang.

Derzeit wird außerdem allerorten dazu geraten, möglichst auf HTTPS-Verbindungen zu setzen, um sich abzusichern. Das ist richtig, aber diese Vorsichtsmaßnahme ist unabhängig von Krack geboten; finanzielle Transaktionen oder Aktionen mit anderweitig vertraulichen Daten sollten grundsätzlich nur über verschlüsselte Verbindungen abgewickelt werden.

Auch die Sicherheitsfirma F-Secure warnt vor Panikmache. In einem Blogpost heißt es: "Wer WPA2 letzten Samstag knacken konnte, der kann es auch jetzt - wer es nicht konnte, der kann es auch jetzt noch nicht. Mittel- bis langfristig wird sich das ändern, bis dahin sollten aber Updates verfügbar sein."

Angriffe meist gegen Clients, nicht gegen Infrastruktur

Richtig ist außerdem, dass selbst ein erfolgreicher Angriff nicht die gesamte Infrastruktur betrifft. Die funktional am weitesten entwickelten Angriffe richten sich gegen die 802.11-Implementierung verschiedener Clients, insbesondere bei Android-Smartphones. Der Angriff ermöglicht es, einen Teil des Traffics dieser Stellen mitzuschneiden - aber eben nicht den restlichen Traffic des Netzwerkes. Es lässt sich also nicht ohne weiteres die Infrastruktur von Unternehmen übernehmen. Darauf weist unter anderem der Fritzbox-Hersteller AVM in einem Statement hin, das aber leider ansonsten mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt.

Bislang ist Krack also eine vor allem theoretische Bedrohung für WPA2. Bis entsprechende Tools vorliegen, sollten die meisten Hersteller gepatcht haben. Um Lösungen für die Zukunft zu entwickeln, lohnt aber ein Blick in die Vergangenheit - auf das WEP-Desaster.