iPhone X im Test: Es braucht schon Zwillinge, um Face ID zu überlisten

Das iPhone X dürfte bei der jüngsten Vorstellung von Apples neuen Smartphones beim Großteil der Zuschauer das meiste Interesse hervorgerufen haben: Technisch ist es in vielerlei Hinsicht zwar identisch mit dem iPhone 8 Plus, mit seinem neuen Design wirkt es aber wesentlich moderner. Mit dem neuen OLED-Display, der Face-ID-Entsperrung und der Gestensteuerung kommen zudem einige neue Funktionen hinzu.

Anzeige

Auf diese neuen Dinge wollen wir uns im Test des iPhone X konzentrieren: Dank gleichem SoC, nahezu gleicher Dual-Kamera und gleichen Netzwerkoptionen wie beim iPhone 8 Plus müssen wir diese Bereiche nicht mehr betrachten. Im Test des iPhone 8 Plus haben wir bereits festgestellt, dass der Prozessor sehr schnell und leistungsfähig ist und die Kamera gute Bilder macht - anders ist das beim iPhone X nicht.

























Interessanter finden wir, welchen Eindruck der neue Bildschirm macht und vor allem, wie sich die Gesichtsentsperrung Face ID im Alltag schlägt. Ebenfalls interessiert hat uns die neue Bedienung des iPhones: Der Homebutton fehlt, daher gibt es eine Reihe von Gesten, mit denen Nutzer das Smartphone bedienen können. Beim Test des iPhone 8 Plus stellten wir uns noch die Frage: Warum sollen sich interessierte Käufer nicht gleich das iPhone X kaufen? Nach dem Test des neuen iPhones haben wir ein paar Antworten - vor allem aufgrund des Preisaufschlags und des dafür gegebenen Mehrwertes.

Kompaktes Smartphone mit großem Display

Beim ersten Einschalten des iPhone X sticht das Display sofort hervor: Der Bildschirm ist nahezu randlos, an allen vier Seiten reicht er bis ungefähr 2,8 mm an den Rahmen des Smartphones heran - auch an der Unterseite, die bei vielen anderen Herstellern mit sogenannten randlosen Displays meist einen breiteren Rand aufweist. Mit diesem Design ist Apple endlich im Jahr 2017 angekommen. Am oberen Rand ist die Randloserfahrung allerdings durch einen breiten Balken unterbrochen: Hier sitzen die Kamera für Face ID, der Dot-Projector, die IR-Kamera und der Flood Illuminator - diese sind allesamt für die Entsperrung des iPhone X mit dem Gesicht nötig.

Beim Auspacken fällt uns zudem sofort auf, wie kompakt das iPhone X ist, besonders verglichen mit den beiden iPhone-8-Modellen. Mit 143,3 x 70,9 x 7,8 mm ist das Gerät nur unwesentlich größer als das iPhone 8, hat aber ein mit 5,8 Zoll wesentlich größeres Display. Dieses hat das ungewöhnliche Format von 19,5:9, ist also noch länger als die mittlerweile häufig eingesetzten 2:1-Bildschirme. Ziehen wir allerdings den Face-ID-Ausschnitt am oberen Rand des Bildschirms ab, kommen wir auch beim iPhone X auf ein Format von 2:1.

Die Auflösung des Displays liegt bei 2.436 x 1.125 Pixeln, mit einer Pixeldichte von 458 ppi werden Inhalte entsprechend scharf angezeigt. Apple verwendet erstmals bei einem iPhone ein OLED-Display: Entsprechend sind schwarze Bereiche tatsächlich Schwarz, der Kontrast des Bildschirms ist sehr gut.

Sehr gute Blickwinkelstabilität

Die Farben sind trotz OLED-Displays nicht unnatürlich stark. Von der Sättigung her merken wir gegenüber dem iPhone 8 Plus keinen nennenswerten Unterschied. Wir bemerken allerdings eine wesentlich bessere Blickwinkelstabilität: Das iPhone X verliert im Grunde keine Helligkeit, wenn wir schräg drauf schauen. Beim iPhone 8 Plus ist dagegen ein Helligkeitsverlust zu sehen, wenngleich dieser hier auch nicht stark ist.

Das iPhone X soll Apple zufolge ein sehr helles Display haben - eine Behauptung, die wir mit unseren Messungen bestätigen können. Zudem gefällt uns die Farbtemperatur des Bildschirms.