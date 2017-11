iPhone X: Apple beseitigt mit iOS 11.1.2 den Kälte-Bug

Apple hat überraschend iOS 11.1.2 veröffentlicht, das bei einem Fehler helfen soll, der bei manchen iPhone X eintrat, deren Bildschirme bei einem schnellen Wechsel in eine kalte Umgebung kurzfristig nicht mehr auf Berührungen reagierten.

Apple hat mit iOS 11.1.2 nun schon das siebte Update für sein neues mobiles Betriebssystem iOS 11 veröffentlicht, das erst im September 2017 auf den Markt kam und zuvor eine lange Betaphase durchlaufen hatte. iOS 11.1.2 erscheint nur eine Woche nach der Veröffentlichung von iOS 11.1.1, mit dem ein lästiger Fehler bei der Autokorrektur behoben wurde.

Das aktuelle Update auf iOS 11.1.2 behebt einen Temperatur-Bug beim OLED-Bildschirm des iPhone X und Schwierigkeiten mit Live-Fotos bei Apples teuerstem Smartphone. Das Update kann auf dem iPhone, dem iPad und dem iPod touch installiert werden.

Aktuell arbeitet Apple schon an iOS 11.2. Dieses Update soll unter anderem Apple Pay Cash einführen und erlaubt das kabellose Laden des iPhone X, sowie des iPhone 8 und 8 Plus mit 7,5 Watt. Außerdem gibt es einige Fehlerbegebungen und Veränderungen im Interface. Außerdem soll es den sogenannten Taschenrechner-Bug beheben. Bei schneller Tippfolge wurden Zeichen verschluckt oder nicht korrekt interpretiert, wodurch selbst bei einer einfachen Aufgabe wie 1 + 2 + 3 nicht 6, sondern 23 herauskam. Der Fehler ist nach einem Test von Golem.de offenbar schon länger im System und nicht Teil des Redesigns der Taschenrechner-App in iOS 11.

Apple veröffentlichte iOS 11.1 am 31. Oktober 2017.