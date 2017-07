iPhone : Apple will in OLED-Produktion von LG investieren

LG soll für Apple iPhone-Displays bauen. (Bild: LG/CC-BY 2.0)

Apple setzt nicht nur auf Samsungs OLED-Produktion, sondern will auch LG unterstützen, die Displaytechnik in der erforderlichen Qualität herzustellen. Dafür will Apple laut Zeitungsbericht zwischen 1,5 und 2,3 Milliarden Euro investieren.