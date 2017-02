Intel Pentium G4560 im Test: Für 60 Euro ein Kracher

Mit der Kaby-Lake -Generation hat Intel bei seinen Pentium-Chips erstmals Hyperthreading zugeschaltet. Dadurch erreichen die günstigen Prozessoren eine hohe Leistung: Der Pentium G4560 kommt teils in Reichweite des populären Core i5-2500K. Ein Test von Marc Sauter

Anfang Januar 2017 hatte Intel seine Kaby-Lake-Technik auf alle Desktop-Prozessoren bis hinab zu den Celeron- und Pentium-Chips ausgerollt. Während es bei den vergangenen Aktualisierungen kaum mehr als ein paar zusätzliche MHz oder eine verbesserte Grafikeinheit gab, überraschte uns der Hersteller in diesem Jahr: Erstmals verfügen die zweikernigen Pentium-Modelle über Hyperthreading. Das war bisher den mobilen Ablegern sowie den Cores i3 und i7 vorbehalten. Den Pentium G4560 mit hohen 3,5 GHz für gerade einmal gut 60 Euro Straßenpreis fanden wir hierbei besonders interessant. Unser Dank geht an dieser Stelle an Alternate für die temporäre Leihstellung.





























Um vorneweg ein Missverständnis auszuräumen: Wenn wir sagen, dass Intel erstmals bei den Pentiums das Hyperthreading (HT) freischaltet, dann meinen wir damit die Pentiums der Core-iX-Generationen. Ausdrücklich außen vor sind Pentiums mit Atom-, Core- oder gar Netburst-Architektur. Hyperthreading ist Intels eigene Implementierung von Simultaneous Multithreading (SMT), bei dem ein Kern einen zusätzlichen Thread erzeugen kann, um die Auslastung der vorhandenen Einheiten und somit die Geschwindigkeit zu verbessern. Anders als bei etwa IBMs Umsetzung von SMT für den Power9-Prozessor verfügen die HT-Kerne bei Intel aber nicht über dedizierte Ressourcen.

Dennoch steigert Hyperthreading bei aktuellen Intel-Prozessoren bei Multithreading-Software die Leistung um etwa 20 bis 30 Prozent. Verglichen mit dem Pentium G4400 aus der Skylake-Generation hat der neue Pentium G4560 neben HT noch 200 MHz und DDR4-2400- statt 2133-Speicher (kein ECC mehr) zu bieten. Der Leistungssprung fällt ergo teils drastisch aus. Da einige Spiele obendrein mit nur zwei Kernen ohne HT den Start verweigern, ist der Pentium G4560 grundsätzlich für alle Titel geeignet - ein paar Einschränkungen gilt es jedoch zu beachten. In der Pentium-Familie steht über der G4500- die G4600-Reihe mit mehr CPU- sowie iGPU-Takt.

Modell CPU-Kerne Takt L3-Cache Grafik GPU-Takt Speicher TDP Pentium G4620 2 + SMT 3,7 GHz 3 MByte HD 630 1.100 MHz DDR4-2400 51W Pentium G4600 2 + SMT 3,6 GHz 3 MByte HD 630 1.100 MHz DDR4-2400 51W Pentium G4600T 2 + SMT 3,0 GHz 3 MByte HD 630 1.050 MHz DDR4-2400 35W Pentium G4560 2 + SMT 3,5 GHz 3 MByte HD 610 1.050 MHz DDR4-2400 54W Pentium G4560T 2 + SMT 2,9 GHz 3 MByte HD 610 1.050 MHz DDR4-2400 35W Celeron G3950 2 3,0 GHz 2 MByte HD 610 1.050 MHz DDR4-2400 51W Celeron G3930 2 2,9 GHz 2 MByte HD 610 1.050 MHz DDR4-2400 51W Celeron G3930T 2 2,7 GHz 2 MByte HD 610 1.000 MHz DDR4-2400 35W Spezifikationen der Celeron (KBL) und Pentium (KBL)

Um die neuen Pentiums überhaupt noch von den teureren Core i3 zu differenzieren, verfügen diese über einen L3-Cache mit vollen 4 MByte, noch höheren Takt und die AVX(2)-Befehlssatzerweiterung. Die ist allerdings für die meisten Anwendungen und Spiele nicht relevant, wenngleich sich das mittel- bis langfristig ändern dürfte. Laut Intels Ark-Datenbank beherrscht der Pentium G4560 so wie die Core i3 die Transactional Synchronization Extensions (TSX), offenbar sind die aber (noch) nicht aktiv.

Wie stark sich AVX(2) auswirken kann, zeigt der Vergleich des Pentium G4560 mit dem älteren Core i5-2500K, einem Quadcore mit Sandy-Bridge-Architektur. Der wird teils vom G4560 eingeholt, es gibt aber auch Ausnahmen.