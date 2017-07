Intel Core i7-7740X im Test: Der Quadcore, den niemand braucht

Intels neue HEDT-Plattform (Highend Desktop) ist die erste, bei der zwei unterschiedliche CPU-Architekturen parallel für den gleichen Sockel verwendet werden. Die Fassung LGA 2066 nimmt die Core X genannte Prozessorgeneration auf, die sich in Skylake-X und Kaby Lake X unterteilt. Erstere sind Chips mit bis zu zehn Kernen wie der von uns getestete Core i9-7900X, Zweitere sind hingegen Quadcores - also schlicht zwei alte Bekannte in neuem Package.

Während alle Skylake-X von der Xeon-SP-Familie abstammen, sind die Kaby Lake X nichts anderes als minimal höher getaktete Kaby Lake mit deaktivierter Grafikeinheit. Der neue Core i7-7740X entspricht mit bis zu 100 MHz mehr Basistakt und einer höheren Speichergeschwindigkeit (DDR4-2667 statt DDR4-2400) dem Core i7-7700K für den Sockel LGA 1151. Gleiches gilt für den Core i5-7640X, der bis auf mehr Frequenz identisch zum Core i5-7600K ist.

Generation Kerne Takt Speicher PCIe Gen3 TDP Core i9-7900X SKL-X 10C + SMT 3,3 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 140 Watt Core i7-7820X SKL-X 8C + SMT 3,6 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2666 28 Lanes 140 Watt Core i7-7800X SKL-X 6C + SMT 3,5 bis 4,0 GHz 4x DDR4-2400 28 Lanes 140 Watt Core i7-7740X KBL-X 4C + SMT 4,3 bis 4,5 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Core i5-7640X KBL-X 4C 4,0 bis 4,2 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Spezifikationen von Skylake-X und Kaby Lake X

Damit einher gehen die Einschränkungen der eigentlich für einen Mittelklasse-Sockel gedachten Prozessoren. Statt vier Speicherkanälen unterstützen sie nur zwei und statt 44 oder 28 PCIe-Gen3-Lanes weisen sie nur 16 Bahnen auf. Das wäre grundlegend nicht tragisch, allerdings sind nahezu alle bisherigen Mainboards mit LGA 2066 sehr gut ausgestattet. Wer einen KBL-X in eine Platine mit acht RAM-Slots einsetzt, bei dem funktioniert einzig die Hälfte der Speicherbänke. Bei den von uns geprüften Boards sind es die vier rechts vom CPU-Sockel, DDR4-Sticks links der Fassung werden nicht erkannt.

Die Grafikkarte ist langsamer angebunden

Aufgrund der geringeren Lane-Anzahl und der internen HSIO-Verschaltung sprechen weniger teure LGA-2066-Bretter den ersten PEG-Slot für Grafikkarten nur mit x8-Geschwindigkeit an und den zweiten mit x8- oder x4-Geschwindigkeit. Ist Letzteres der Fall, funktionieren einige Pixelbeschleuniger nicht. Einschränkungen bei per PCIe angebundenen NVMe-SSDs gibt es nicht, da diese bei den uns bekannten Platinen am X299-Chipsatz hängen. Wer alle PEG-Steckplätze und alle Sata-Ports nutzt, der muss mit gedrosselten SSDs leben. Ein solches Szenario erachten wir aber als unwahrscheinlich.

Ungeachtet dieser für Käufer zu berücksichtigenden Punkte ist der Core i7-7740X der bisher schnellste Quadcore-Prozessor, was ihm bei vielen typischen Consumer-Anwendungen zu einer hohen Leistung verhilft.