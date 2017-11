HTC U11 Life im Hands On : Android One verspricht einen würdigen Nexus-Nachfolger

HTCs U11 Life mit Android One (Bild: Martin Wolf/Golem.de)

Android One kommt nach Deutschland - in Form des U11 Life von HTC. HTC will damit an die alten Erfolge der Nexus-Smartphones anknüpfen: Ein gut ausgestattetes Smartphone zu einem günstigen Preis. Beim ersten Ausprobieren hinterließ das U11 Life einen guten Eindruck.

Ein Hands on von Ingo Pakalski