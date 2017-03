HP Elite Slice im Kurztest: So müsste ein Mac Mini aussehen!

So müsste ein Mac Mini aussehen!

Der Markt der Minirechner ist im Geschäftskundensegment einer der wenigen Bereiche, in dem sich immer noch etwas tut. HP versucht mit dem Elite Slice, die Idee der Modularität und Wartbarkeit in Verbindung mit einem schönen Design in diesem Marktsegment zu platzieren. Kein einfaches Unterfangen, denn ein kleiner Rechner, der schick aussehen soll, hat selten Platz für Mechaniken, die sich leicht auseinandernehmen lassen. Bisher galt Apples Mac Mini als Maßstab dafür. Der Elite Slice ändert das, bei einem deutlich kleineren Gehäuse.

Anzeige

Der Elite Slice ist ähnlich groß wie Minirechner, die wir vor zwei Jahren getestet und mit Linux ausprobiert haben. HP setzt damit erstmals auf eine - auf den ersten Blick nicht erweiterbare - Maschine im Geschäftskundenbereich, die aber, teils gekonnt verborgen, Erweiterungsmöglichkeiten bietet - innerlich und äußerlich. Es gibt einen Lautsprecher und ein optisches Laufwerk in Form von Modulen (Slices), mit denen der HP-Rechner aufgerüstet werden kann.

























Die Hardwareaussattung ist gut, zumindest in unserem Modell. Ein Core i5-6500T mit vier Kernen (Skylake, 35 Watt) sorgt für genügend Rechenleistung. Zudem haben wir acht GByte RAM und eine 256-GByte-SSD. Diese ist aber nur per SATA-Schnittstelle angeschlossen.

Beim Test liegt unser Fokus auf HPs alten Effizienzschwächen und den Besonderheiten der Konstruktion - und natürlich dem Betrieb unter einem Linux-Derivat. Weniger interessiert uns das Beiwerk, wie etwa die Tastatur- und Maus-Kombi. Hier sei nur angemerkt, dass nicht Bluetooth genutzt wird, sondern ein Dongle, das Signale beider Eingabegeräte aufnimmt. Interessant ist vor allem die kleine Kiste selbst.