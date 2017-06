Honor 9 im Hands on: Huawei macht das P10 überflüssig

Das Honor 9 ist offiziell für den europäischen Markt vorgestellt worden - und das gerade mal zwei Wochen nach der Markteinführung in China. Bisher konnten auch schon mal ein paar Monate vergehen zwischen der ersten Präsentation in China und dem Start in Europa. Das Smartphone ist im Grunde genommen die günstigere Version von Huaweis Topmodell P10 und hat eine vergleichbare Dual-Kamera-Lösung. Zwar erhalten Käufer des Honor 9 keine Leica-Linsen, große Auswirkungen auf die Bildqualität sind davon aber nicht zu erwarten.

Dualkamera mit 12 und 20 Megapixeln

Eins der Objektive der Dual-Kamera verfügt über einen Farbsensor, das andere über einen monochromen Bildsensor. Der Farbsensor bietet eine Auflösung von 12 Megapixeln, der Monochromsensor schafft 20 Megapixel. Beide Sensoren werden kombiniert und versprechen eine hohe Schärfe und eine bessere Ausleuchtung. Damit sollen gute Nacht- und Porträtaufnahmen mit einer deutlichen Tiefenschärfe gelingen, die mittels Software berechnet wird. Nachträglich lassen sich der Fokuspunkt und die Tiefenschärfe verändern.





















Die beiden Kameras haben verschiedene Brennweiten. Dadurch können Objekte dichter herangeholt werden - es steht eine Art Zoom-Funktion bereit. Leica-Linsen nutzen sie im Gegensatz zum P10 nicht, doch das dürfte sich nicht besonders negativ auswirken. Auch beim Vorgänger, dem Honor 8 fehlen die Leica-Linsen, die Bildqualität ist aber ähnlich wie beim teureren Huawei P9. Es wird also kaum Gründe geben, noch zum P10 zu greifen. Mit der Qualität der P10-Kamera waren wir sehr zufrieden.

Anders als beim Honor 8 gibt es jetzt auch den Monochrom-Modus für gute Schwarzweißaufnahmen. Die Frontkamera verfügt über 8 Megapixel und verspricht entsprechend gute Selbstporträts.

5,15-Zoll-Display und Kirin 950

Das Honor 9 hat einen 5,15 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, der minimal größer als der des P10 mit einer Diagonale von 5,1 Zoll. Das Display zeigt Inhalte scharf an und macht einen guten Eindruck, nur ist es wohl nicht sonderlich hell, wie erste Vergleiche zeigen.

Die weitere technische Ausstattung ist nahezu identisch zum P10. Es gibt den Kirin-960-Prozessor, der mit einer Taktrate von bis zu 2,4 GHz läuft und eine entsprechend hohe Geschwindigkeit verspricht. Im Geekbench erreicht der Prozessor einen Single-Wert von 1.865 Punkten und einen Multi-Wert von 6.544 Zählern und liegt damit nur etwa 100 Punkte hinter dem Snapdragon 835 von Qualcomm, der unter anderem im Oneplus Five und in Sonys Xperia XZ Premium verwendet wird - die beide durch hohe Geschwindigkeiten auffallen. An die guten Werte des 3DMark reicht das Honor 9 allerdings nicht heran. Statt der 40.497 Punkte schafft das Honor 9 hier mit 26.354 Punkten weniger, aber fast so viel wie Samsungs Galaxy S8 mit 28.389 Punkten.

Das Honor 9 hat eine gute Speicherbestückung.