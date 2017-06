HMD Global: Nokia-Smartphones erscheinen später und kosten mehr

HMD Global knüpft an alte Nokia-Traditionen an. In der Hochphase von Nokia hatte der damalige Weltmarktführer immer wieder damit zu kämpfen, dass die Termine für den Verkaufsstart von Smartphones nicht eingehalten werden konnten. Teilweise mussten Kunden mehrere Monate länger warten, bis ihr Wunschtelefon auf den Markt kam.

Die ersten Nokia-Smartphones von HMD Global sind ebenfalls erst mit Verspätung erhältlich. Die Modelle Nokia 3, 5 und 6 waren für das zweite Quartal 2017 angekündigt worden, hätten also auch schon seit knapp drei Monaten verfügbar sein können. Erst am letzten Tag des zweiten Quartals 2017 hat HMD Global offiziell bekannt gegeben, dass die Termine nicht eingehalten wurden. Zuvor wurden mehrere Anfragen von Golem.de zur Verfügbarkeit der Nokia-Smartphones nicht beantwortet.

Alle Nokia-Smartphones kosten mehr

Alle drei Nokia-Smartphones hatte HMD Global auf dem Mobile World Congress Ende Februar 2017 in Barcelona vorgestellt. In der kommenden Woche soll zunächst das kleine Modell Nokia 3 auf den Markt kommen. Eigentlich sollte es für 140 Euro erscheinen, jetzt liegt der Listenpreis bei 160 Euro. Auch die beiden anderen Nokia-Smartphones werden teurer als angekündigt.































Das Nokia 5 soll Ende Juli 2017 für 210 Euro auf den Markt kommen. Im Februar 2017 war noch ein Preis von 180 Euro versprochen worden. Ebenfalls für Ende Juli 2017 ist das Nokia 6 geplant, das nun für 250 Euro erscheint; der ursprünglich genannte Preis lag bei 230 Euro. HMD Global gibt an, dass die Nokia-Smartphones auch bei O2 und Mobilcom Debitel zu bekommen sind. Derzeit listen die Webseiten von O2 und Mobilcom-Debitel aber nur die Modelle 5 und 6.

Die auf dem Mobile World Congress gezeigten Nokia-Smartphones mit Android 7 haben beim ersten Ausprobieren einen guten Eindruck gemacht. Die Geräte wirkten gut verarbeitet und schnitten aufgrund der genannten Preise recht gut ab. Das hat sich mit der Preiserhöhung etwas relativiert, und die Smartphones von HMD Global müssen bald zeigen, was sie im Test leisten können.

