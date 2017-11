Großbritannien : Nutzer werden für geplatzte Technikertermine entschädigt

Sharon White, Chief Executive der Ofcom (Bild: Ofcom)

In Großbritannien werden jetzt Strafzahlungen der Betreiber an die Nutzer fällig, wenn der Internet-Zugang nicht repariert oder der Technikertermin nicht eingehalten wird. Ofcom-Chefin Sharon White hatte an dem Programm führend gearbeitet. Hierzulande gibt es dazu nur leere Versprechungen.