Gopro: Hero 6 Black wird besonders wind- und wackelfest

Wer beim Downhill oder Basejump besonders wackelfreie Videos drehen möchte, sollte einen Blick auf die neueste Kamera von Gopro werfen. Das Unternehmen hat die Hero 6 Black bei mehreren Veranstaltungen vorgestellt, Golem.de war bei dem Event in München dabei. Die Hero 6 Black verfügt laut Hersteller als wichtigste Neuerung über eine besonders leistungsstarke Videostabilisierung, die wesentlich effektiver als bei allen Vorgängern arbeitet und selbst grobe Stöße noch wirkungsvoll ausbügelt.

Außerdem will Gopro den Dynamikumfang sowie wie Bildqualität bei dunklen Umgebungen spürbar verbessert haben. Genauso wie der Vorgänger kann die Hero 6 Black wahlweise Videos in 4K mit einer Bildrate von 60 Bildern, oder bei einer Auflösung von 1080p mit 240 Frames pro Sekunden aufzeichnen.

In dem schicken grau-schwarzen Kästchen arbeitet erstmals ein von Gopro selbst entwickelter Prozessor mit der Bezeichnung GP1 - weitere Informationen dazu hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben. Er sorgt mit dafür, dass es noch eine Reihe weiterer Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell gibt.

















Beispielsweise lassen sich die Daten über das 5-GHz-Band nun dreimal so schnell übertragen, sodass die Community oder der Familienkreis möglichst die letzten Sportabenteuer möglichst schnell zu Gesicht bekommt. Das soll besonders effizient in Kombination mit einer Funktion namens Quikstories funktionieren, über die sich per App sehr unkompliziert kurze Schnipsel mit Bewegtbildern veröffentlichen lassen.

Die Hero 6 verfügt über neuen Touch-Zoom auf der Rückseite - beim kurzen Hands-on hat das System einen sehr ausgereiften und komfortablen Eindruck hinterlassen. Zusätzlich gibt es Sprachsteuerung in zehn Sprachen (darunter auch Deutsch). Die Kamera ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 Meter, und unterstützt neben Wlan auch Bluetooth. Fotos lassen sich in RAW und mit HDR aufnehmen. Der Preis liegt in den USA bei rund 500 US-Dollar (ohne Mehrwertsteuer), das Gerät ist ab sofort verfügbar. Es ist auch im Bundle mit der Drohne Karma für rund 1.200 US-Dollar erhältlich.

Fusion und Karma

Für seine bereits im April 2017 vorgestellte, besonders fortschrittliche Kamera Fusion hat Gopro nun Termin und Preis genannt: Das Gerät soll im November 2017 auf den Markt kommen und rund 700 US-Dollar kosten; Vorbestellung sind ab sofort möglich. Bei dem Event hat der Hersteller gar nicht so sehr die 360-Grad-Optionen vorgestellt, sondern andere Einsatzmöglichkeiten des mit zwei Linsensystemen bestehenden Geräts vorgestellt.

Spannend klingt etwa eine per App verfügbare Funktin namens Overcapture. Damit können beispielsweise Sportler, die allein unterwegs sind, aus Aufnahmen vom Stativ und aus der Hand die Kameraeinstellung auf sich so zentrieren und das Bild dann perspektivisch begradigen, dass es so aussieht, als hätte ein Kameramann den Athleten begleitet.

Für die Drohne Karma (Hands-on von Golem.de) soll es per Update neue Funktionen geben. Besonders wichtig ist die Option, dass sie stets die Stelle im Fokus behält, wo sich die Fernbedienung befindet - die etwa bei einem Downhill natürlich einfach im Rucksack untergebracht werden kann. Außerdem soll Karma künftig auch nach oben filmen können, was unter anderem für Fallschirmspringer interessant sein dürfte.