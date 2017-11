Google-Urteil: US-Gericht lehnt weltweite Löschung von Suchergebnissen ab

Razer bringt sein erstes Smartphone auf den Markt: Das Razer Phone soll sich an Gamer richten, der Hersteller hat unter anderem ein 120-Hertz-Display eingebaut. Dessen Frequenz ist an die Bildrate angepasst, was zu flüssiger laufenden Spielen führt. Die Hardware des Smartphones ist hochwertig.

Ein Hands on von Tobias Költzsch