Gewerbegebiete : Telekom macht Preis für symmetrische 1 GBit/s zum Geheimnis

Messestand der Telekom (Bild: Achim Sawall/Golem.de)

Die Deutsche Telekom will die Preise für ihre schnellsten Glasfaser-Anschlüsse in Gewerbegebieten nicht öffentlich machen. Nur Firmen in den Ausbaugebieten erfahren das Angebot per E-Mail oder am Telefon.