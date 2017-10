Gegen Audioprobleme: iOS 11.0.2 ist da

Apple hat mit iOS 11.0.2 in kurzer Folge nun schon das zweite Update für sein neues Betriebssystem iOS 11 veröffentlicht. Es soll Tonprobleme beim iPhone 8 beheben. Auch ein Problem mit der Fotoverwaltung wird beseitigt. Derweil gibt es immer neue Meldungen über zu kurze Akkulaufzeiten gegenüber iOS 10.

Das neue iOS 11.0.2 wurde für das iPhone, das iPad und den iPod touch veröffentlicht. Das Update ist nach iOS 10.0.2 nun schon das zweite, das Apple nach Veröffentlichung von iOS 11 Mitte September freigegeben hat. Derweil wird auch eine Betaversion von iOS 11.1 mit öffentlichen Testern und Entwicklern erprobt.

Das neue iOS 11.0.2 trägt die Build-Nummer 15A421. Es beinhaltet nach Angaben von Apple nur Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen. Apple hebt besonders die Problembehebung für das neue iPhone 8 und iPhone 8 Plus hervor. Bei einigen Geräten gab es gelegentlich Störgeräusche im Hörer. Der Gesprächspartner bekommt diese Töne nicht übermittelt, sie äußern sich in Form von Rauschen, Knacken und Ticken. Manchmal half es zwar, die Freisprecheinrichtung zu aktivieren und wieder abzuschalten, doch Apple konnte den Fehler nun per Software beheben.

Kurz nach der Veröffentlichung berichteten einige Nutzer über erheblich verringerte Akkulaufzeiten gegenüber iOS 11. Solche Probleme werden häufiger nach iOS-Updates genannt.

Das neue Update behebt zudem einenFehler, der dazu führte, dass einige Fotos nicht in der Fotosammlung des Benutzer angezeigt wurden. Außerdem soll ein Fehler bei Anhängen verschlüsselter E-Mails behoben worden sein.

Das Betriebssystem-Update steht ab sofort für alle iOS-11-Geräte zum Download zur Verfügung. IOS 11.0.2 kann über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen von iOS heruntergeladen und installiert werden.