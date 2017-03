Geforce GTX 1080 Ti im Test: Der neue Ti-tan

Nvidia hat sich Zeit gelassen: Obwohl zwischen der Geforce GTX 1080 und der Titan X seit über einem Jahr eine recht große Leistungslücke klafft, füllte der Hersteller sie nicht. Stattdessen versuchten sich Partner wie Zotac an massiv übertakteten Versionen der Geforce GTX 1080 mit GPU-Taktraten von 2 GHz zu hohen Preisen, denn Konkurrenz seitens AMD ist nicht zu erwarten. Bevor deren Radeon RX Vega im Frühsommer erscheint, veröffentlicht Nvidia heute die Geforce GTX 1080 Ti. Statt sie aber unter der Titan X zu positionieren, ist die neue Grafikkarte noch schneller - das erinnert an die erste Titan (GK110) und Geforce GTX 780 Ti, jedoch ohne halbierten Speicherausbau.

Schneller, aber immer noch kein Vollausbau

Die Geforce GTX 1080 Ti basiert wie die Titan X (Pascal) auf einem GP102-Grafikchip. Der weist zwar 3.840 Shader-Einheiten auf, davon sind aber bei beiden eben genannten Karten nur 3.584 Rechenkerne aktiviert: Der GP102 besteht aus sechs Graphics Processor Clusters (GPC), von denen jeder fünf Shader-Multiprozessoren (SM) mit jeweils 128 Shader- und Textureinheiten enthält. Im Falle der Geforce GTX 1080 Ti und der Titan X sind nur 28 freigeschaltet, was in 3.584 ALUs resultiert. Die neue Karte weist jedoch einen Chiptakt von 1.480/1.584 MHz (Basis/Boost) statt von 1.417/1.531 MHz sowie eine laut Nvidia bessere Kühlung auf, weshalb die GTX 1080 Ti ein bisschen mehr Rechenleistung als die Titan X liefert. Den GP102-Vollausbau verwendet Nvidia für die Quadro P6000 im Profi-Segment.

Geforce GTX 1080 Ti Titan X (Pascal) Geforce GTX 1080 Chip GP102 GP102 GP104 Transistoren 12 Milliarden (471 mm²) 12 Milliarden (471 mm²) 7,2 Milliarden (314 mm²) Fertigung 16FF+ TSMC 16FF+ TSMC 16FF+ TSMC GPCs / SMs 6 / 28 6 / 28 4 / 20 Shader-ALUs 3.584 3.584 2.560 Textur-Einheiten 224 224 160 GPU-Takt (Boost) 1.480 (1.582) MHz 1.417 (1.531) MHz 1.607 (1.785) MHz Interface 352 Bit 384 Bit 256 Bit ROPs 88 96 64 Speichertakt 11 Gbps (5,5 GHz) 10 Gbps (5 GHz) 10 Gbps (5 GHz) Speichertyp 11 GByte GDDR5X 12 GByte GDDR5X 8 GByte GDDR5X Board-Power 250 Watt 250 Watt 180 Watt Stromanschluss 1x 8P + 1x 6P 1x 8P + 1x 6P 1x 8-Pol Spezifikationen von Nvidias Pascal-Topmodellen

Auch beim Interface, dessen Datenrate und der Speicherkapazität unterscheiden sich die GTX 1080 Ti und die Titan X: Das bisherige Topmodell nutzt ein Dutzend GDDR5X-Bausteine für 12 GByte an 384 Bit, jeder Chip schafft 10 GBit pro Sekunde, also effektiv 5 GHz, weshalb die Bandbreite bei 480 GByte pro Sekunde liegt. Bei der Ti fehlt ein GDDR5X-Package samt 32-Bit-Controller - was auch deutlich auf der Platine zu sehen ist -, dafür verbaut Nvidia 11-GByte-Speicher (5,5 GHz). Ergo ist das Interface 352 Bit breit und weist 11 GByte Speicher sowie 484 GByte pro Sekunde auf, die Anzahl der Rasterendstufen sinkt von 96 auf 88. Da bei der Pascal-Architektur aber die Anzahl der SMs die effektive Pixelfüllrate limitiert, haben die ROPs einzig bei hohen MSAA-Stufen einen negativen Einfluss.

Neuerungen gibt es bei der Kühlung und der Platine der Founders Edition der Geforce GTX 1080 Ti: Verglichen mit der Founders Edition Geforce GTX 1080 sollen die sieben doppelt ausgelegten Phasen, eine größere Verdampfungskammer und eine Backplate für eine etwas leisere Belüftung sowie eine leicht bessere Effizienz sorgen. Einen kleinen Anteil daran dürften zusätzliche Schlitze an der Blende haben, da DVI wegfällt. Stattdessen stehen dem Nutzer drei Displayport 1.4 und ein HDMI 2.0b weiterhin zur Verfügung. Die Thermal Design Power beträgt Nvidia zufolge 250 Watt, der 8- und der 6-Pol-Stecker sind keine Überraschung.





















































Bei den Benchmarks und der Leistungsaufnahme ist die Geforce GTX 1080 Ti dann auch wie erwartet zwischen 20 und 30 Prozent schneller als die GTX 1080 und damit auf Höhe einer Titan X - das klingt aber langweiliger, als es ist, eine solche Grafikkarte zu vermessen. Denn wir haben uns ein paar ungewöhnliche Titel herausgesucht, um den neuen Pixelbeschleuniger mit der Geforce GTX 1080 zu vergleichen.